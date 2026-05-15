Londres.— El primer ministro británico, Keir Starmer, insiste en que no renunciará, pero la dimisión de uno de sus ministros y el probable regreso parlamentario del popular alcalde de Manchester, Andy Burn- ham, indican que la carrera por el liderazgo laborista ya está abierta.

El escenario inmediato para Starmer se complicó ayer, después de que Wes Streeting renunciara como ministro de Sanidad y evidenciara todavía más las divisiones internas en el gobierno laborista.

En su texto de dimisión, Streeting aseguró que había “perdido la confianza” en Starmer como líder, y que, tras la debacle laborista en las elecciones locales y regionales de la semana pasada, se hizo evidente que no era la persona adecuada para encabezar al partido de cara a los próximos comicios generales, ante la amenaza de la derecha populista del Reform UK de Nigel Farage.

Si bien Streeting nunca ha escondido sus ambiciones políticas, todavía no ha presentado su candidatura para suceder a Starmer como líder laborista ni ha activado el mecanismo interno para convocar unas primarias en el partido.

Para ello, es necesario sumar individualmente el respaldo de, al menos, 81 diputados —que representan una quinta parte del total de parlamentarios laboristas (403)— y, por el momento, nadie ha demostrado tenerlo.

El tiempo para Streeting corre en su contra, puesto que el actual alcalde de Mánchester, Andy Burn- ham, el gran favorito entre las bases laboristas para suceder a Starmer, abrió una vía política que le permitiría volver como diputado a la Cámara de los Comunes (baja) y pugnar por el liderazgo laborista.

El parlamentario Josh Simmons renunció a su escaño por la circunscripción de Makerfield, en la región de Mánchester, para que Burnham “pueda regresar a su hogar”, en referencia al Parlamento de Westminster, donde fue diputado entre 2001 y 2017.

Burnham ya confirmó su intención de presentarse como candidato en los comicios parciales de Makerfield.

También se perfila como posible candidata la “exnúmero dos” de Starmer, Angela Rayner.

Según una encuesta de LabourList publicada este jueves, Starmer ganaría por goleada a Streeting en unas hipotéticas primarias, pero tanto Rayner como Burnham podrían arrebatarle con facilidad el liderazgo.