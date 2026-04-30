El gobierno británico calificó el antisemitismo en Reino Unido como una “emergencia” y anunció una partida millonaria para reforzar la seguridad en torno a comunidades judías tras una serie de ataques incendiarios y un apuñalamiento doble que han provocado miedo e indignación entre los miembros de ese grupo.

El nivel oficial de amenaza por terrorismo del país se elevó de “sustancial” a “severo” tras el ataque con arma blanca ocurrido el miércoles en Londres, calificado por la policía como un acto de terrorismo. “Severo” es el segundo nivel más alto en una escala de cinco y significa que las agencias de inteligencia consideran muy probable un ataque en los próximos seis meses.

El primer ministro, Keir Starmer, señaló el jueves que su gobierno “hará todo lo que esté en nuestro poder para erradicar este odio” después de que dos hombres judíos, de 34 y 76 años, fueran apuñalados y resultaran gravemente heridos el miércoles en el barrio londinense de Golders Green, un área del norte de Londres que es un epicentro de la comunidad judía británica. Las víctimas se encuentran en condición estable.

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Comunidad judía en Londres abuchea a Starmer y pide acción ante auge del antisemitismo

Sin embargo, algunos miembros de la comunidad dirigieron su indignación contra el gobierno, que, según dicen, no hace lo suficiente para abordar el antisemitismo. Starmer fue abucheado por unos 100 manifestantes que sostenían carteles que decían “Keir Starmer, Jew harmer” (“Keir Starmer, perjudicial para los judíos”) cuando visitó Golders Green el jueves.

El primer ministro dijo en respuesta que “entiendo absolutamente los altos niveles de ansiedad y preocupación que existen”.

Protestas antiterrorismo en Reino Unido. (30/04/2026). Foto: EFE

“El antisemitismo es un odio muy, muy viejo. La historia muestra que las raíces son profundas y, si le das la espalda, vuelve a crecer”, dijo durante una declaración televisada en el número 10 de Downing St. “Sin embargo, demasiadas personas en este país lo minimizan”.

Unos 300 miembros de la comunidad judía en el Reino Unido se congregaron este jueves frente a la residencia del primer ministro británico, Keir Starmer, para exigirle un "plan serio" de protección tras los crecientes ataques antisemitas en el país.

El acto, convocado por la organización de judíos británicos Campaña contra el Antisemitismo (CAA, por sus siglas en inglés), ocurre después de que este miércoles dos varones judíos de 34 y 76 años fuesen acuchillados durante un ataque en el barrio londinense de Golders Green, declarado como terrorista, y tras una serie de incidentes contra la comunidad judía en la ciudad.

Entre la multitud -aproximadamente unas 300 personas, según indicaron fuentes policiales a EFE-, abundaban las banderas de la Union Jack británica, de Israel, así como la inglesa de San Jorge, así como carteles en los que podía leerse: "El odio a los judíos es ahora una emergencia nacional" u otros que apelaban directamente a Starmer: "Primer ministro, ¿cuál es su plan?".

Doble apuñalamiento en Londres, un acto de terrorismo

La policía arrestó a un hombre de 45 años por presunto intento de asesinato y calificó el ataque como un acto de terrorismo. Las autoridades trabajan para determinar el motivo de la agresión y si podría haber alguna relación con simpatizantes iraníes.

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De acuerdo con la policía, el sospechoso, cuyo nombre aún no ha sido revelado, tenía “antecedentes de violencia grave y problemas de salud mental”. En 2020 fue remitido al programa gubernamental Prevent, que intenta alejar a la gente del extremismo. La policía dijo que su expediente se cerró más tarde ese mismo año y no reveló el motivo de la remisión.

Protestas antiterrorismo en Reino Unido. (30/04/2026). Foto: EFE

Apuñalamiento se produce tras ataques incendiarios

La comunidad judía británica, que suma alrededor de 300 mil miembros, ha enfrentado un aumento de ataques, tanto en línea como en las calles.

El número de incidentes antisemitas reportados en todo el territorio británico se ha disparado desde que insurgentes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza, según la organización benéfica Community Security Trust.

En octubre, un atacante embistió con su auto a la gente que se congregaba en el exterior de una sinagoga de Manchester en Yom Kippur, y mató a puñaladas a una persona. El incidente se cobró además la vida de una persona que recibió un disparo accidental de la policía.

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Desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, se han producido una serie de ataques incendiarios contra sinagogas y otros sitios judíos en Londres, así como contra opositores del gobierno iraní.

La policía dijo que 28 personas han sido arrestadas por esos incidentes, que no dejaron heridos. Un puñado de ellos han sido acusados y un adolescente fue declarado culpable tras admitir su culpabilidad.

Policía investiga posible vínculo con simpatizantes iraníes

Varios de los ataques incendiarios han sido reivindicados en internet en nombre de Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia. El gobierno de Israel ha descrito al grupo —cuyo nombre significa Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha— como una agrupación fundada recientemente con presuntos vínculos con “un grupo simpatizante de Irán” que también se ha atribuido la autoría de ataques contra sinagogas en Bélgica y Holanda.

Protestas antiterrorismo en Reino Unido. (30/04/2026). Foto: EFE

Una reivindicación en internet con el mismo nombre también asumió la autoría del apuñalamiento del miércoles. La ministra británica del Interior, Shabana Mahmood, apuntó que las autoridades investigan si esa reivindicación era creíble u “oportunista”.

Expertos en seguridad advirtieron que el nombre podría ser una bandera de conveniencia más que un grupo coherente, y que sus reivindicaciones deben tratarse con cautela.

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Reino Unido ha acusado a Irán de utilizar intermediarios criminales para llevar a cabo ataques en suelo europeo contra medios de comunicación de la oposición iraní y la comunidad judía. El servicio de inteligencia nacional británico MI5 afirma que se frustraron más de 20 complots “potencialmente letales” respaldados por Irán en el año que terminó en octubre.

El gobierno dijo que el aumento del nivel de amenaza no fue resultado únicamente del ataque en Golders Green, sino también del incremento del riesgo “por la amenaza terrorista islamista y de extrema derecha de individuos y pequeños grupos con sede en Reino Unido”.

El nivel de amenaza se mantuvo en “severo” durante gran parte del periodo entre 2014 y febrero de 2022, cuando se redujo a “sustancial”.

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