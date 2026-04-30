El diario estadounidense The New York Times reveló la existencia de una supuesta carta de suicidio escrita por el financista pederasta Jeffrey Epstein en una cárcel de Manhattan y que lleva casi siete años oculta.

De acuerdo con el Times, un compañero de celda descubrió la nota en julio de 2019, luego de que Epstein fuera encontrado inconsciente, con un pedazo de tela alrededor del cuello. Epstein sobrevivió a ese episodio, pero semanas después fue hallado muerto en la cárcel.

Con base en documentos revisados y algunas entrevistas, el Times concluyó que la nota fue sellada por un juez federal como parte del propio proceso penal del compañero de celda. Por tanto, los investigadores que analizaron la muerte de Epstein no tuvieron acceso a lo que podría haber sido una prueba clave.

Lee también Trump quita aranceles al whisky; es en honor al rey Carlos III tras su visita a EU

El jueves, el Times solicitó al juez desclasificar la nota. El compañero de celda que la leyó, identificado como Nicholas Tartaglione, señaló que la nota se titulaba: "Es hora de decir adiós".

Tartaglione contó al medio que después del episodio de julio, que llevó a las autoridades carcelarias a trasladar a Epstein a otro punto de la prisión, para dejarlo bajo vigilancia por riesgo de suicidio, tomó una novela gráfica que tenía Epstein y allí encontró la nota. "Abrí el libro para leer y ahí estaba", señaló al Times. La nota había sido arrancada de un bloc legal.

¿Suicidio, asesinato?

Epstein fue hallado muerto en su celda en agosto del mismo año, en lo que se determinó había sido un suicidio. Pero diversas fallas de seguridad en la prisión han alimentado teorías de que el financista, que tenía relaciones con las altas esferas de poder y estaba preso por tráfico sexual de menores, fue asesinado.

La carta nunca se localizó. Lo que se sabe al respecto es por lo que Tartaglione ha dicho. Según él, en la nota Epstein señalaba que los investigadores llevaban meses investigándolo y "no habían encontrado nada", y que contenía frases como: "¿Qué quieren que haga, ponerme a llorar? Es hora de decir adiós".

Tartaglione dijo que él entregó la carta a sus abogados, luego de que Epstein lo acusara de agresión.

Lee también Melania Trump niega cualquier relación con Jeffrey Epstein; "mentiras deben terminar hoy", dice

De acuerdo con las investigaciones del Times, la nota pasó por varios abogados y fue objeto de intentos de autenticación entre 2019 y 2020, antes de ser entregada al juez Kenneth M. Karas, quien la puso bajo custodia judicial.

El Times recalcó que no ha visto la nota y que no pudo encontrarla en los archivos Epstein. Una vocera del Departamento de Justicia dijo, a consulta del medio, que la agencia no la ha visto. El medio considera que, de encontrarse, la carta puede arrojar luz sobre el estado de salud mental de Epstein al momento de su muerte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc