Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que tomó la decisión de eliminar los aranceles al whisky escocés en honor al Rey Carlos III del Reino Unido, quien acaba de realizar una visita de Estado al país norteamericano con la reina Camila.

"¡Los reyes me convencieron de hacer algo que nadie más había logrado, casi sin siquiera pedírmelo!", explicó Trump en su red Truth Social.

"En honor al rey y a la reina del Reino Unido, que acaban de abandonar la Casa Blanca y pronto regresarán a su maravilloso país, voy a eliminar los aranceles y las restricciones sobre el whisky que afectan a la capacidad de Escocia para colaborar con el estado de Kentucky en materia de whisky y bourbon, dos industrias muy importantes tanto en Escocia como en Kentucky", dijo el mandatario.

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"La gente llevaba mucho tiempo deseando esto, ya que ha habido un gran comercio entre ambos países, especialmente en lo que respecta a los barriles de madera utilizados", añadió.

Trump impuso un arancel del 10% a las importaciones de productos británicos, incluyendo el whisky escocés, desde abril de 2025.

En julio de ese año, John Swinney, primer ministro escocés, intentó convencer a Trump de eliminar el arancel, sin conseguirlo.

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La relación entre Estados Unidos y Reino Unido se tensó por la negativa del país europeo de sumarse a Trump en la guerra contra Irán. La visita del rey Carlos III fue, en parte, un intento de mejorar los nexos.

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