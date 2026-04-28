Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, recibieron en la Casa Blanca al rey Carlos III y la reina Camila del Reino Unido en una pomposa ceremonia en los jardines de la residencia.

Los monarcas, en su primera visita de Estado a Estados Unidos desde su coronación, llegaron a bordo de un vehículo oficial a la residencia poco antes de las 11.00 horas (15.00 GMT), donde la pareja presidencial los esperaba para recibirlos y escuchar juntos los himnos nacionales de ambos países.

Después de que el presidente y el monarca pasaran revista a las tropas, Trump pronunció unas palabras donde aseguró que los estadounidenses "no han tenido amigos más cercanos que los británicos".

"Compartimos esa misma raíz, hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores y, juntos, nuestros guerreros han defendido la misma civilización extraordinaria bajo estandartes gemelos de rojo, blanco y azul", declaró.

La visita del rey Carlos III se considera una de las más complejas que ha emprendido durante su reinado debido al delicado momento de las relaciones bilaterales, ya que el presidente Trump ha criticado repetidamente al gobierno británico por no sumarse a la guerra contra Irán, con gestos de desprecio hacia el primer ministro, Keir Starmer.

También, se produce en un momento de incertidumbre tras el intento de atentado contra el presidente estadounidense el pasado sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que ha obligado a reforzar los protocolos de seguridad.

Rey Carlos III condenará ante Congreso de EU el tiroteo en cena de Trump

Se prevé que durante su discurso ante el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde 1991, Carlos III condenará el reciente intento de asesinato contra el presidente Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

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La intervención, de unos 20 minutos, comenzará con una alusión al ataque sufrido por Trump el pasado sábado 25 de abril, según fuentes del Palacio de Buckingham.

El texto del discurso ha sido elaborado por el gobierno del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, si bien el lenguaje y el tono reflejan en gran medida la voz personal del monarca.

Carlos III expresará "la más alta consideración y amistad del pueblo británico hacia el pueblo de los Estados Unidos" en un año marcado por el 250 aniversario de la independencia estadounidense del Reino Unido.

El eje central de su intervención será subrayar que, pese a los desafíos actuales, ambos países pueden reafirmar "sus valores democráticos compartidos de larga data para impulsar la seguridad y la prosperidad tanto bilateral como global".

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El monarca destacará que Londres y Washington conforman "una de las mayores alianzas de la historia de la humanidad", y se prevén referencias a la OTAN, Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la alianza de seguridad AUKUS con Australia.

El último discurso de un monarca británico ante una sesión conjunta del Congreso fue pronunciado en 1991 por la reina Isabel II, madre de Carlos III, y marcó además la primera intervención de un soberano del Reino Unido ante el legislativo estadounidense.

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