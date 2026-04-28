Más Información

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

FGR agrega delito de narcotráfico al caso de hermanos Farías; expone red ligada a aduanas y contrabando

Maru Campos rechaza invitación al Senado por caso de agentes de la CIA en Chihuahua; "No vamos a asistir porque no es obligatorio", dice

Maru Campos rechaza invitación al Senado por caso de agentes de la CIA en Chihuahua; "No vamos a asistir porque no es obligatorio", dice

EU está dando información sobre agentes de la CIA en Chihuahua, afirma Sheinbaum; FGR tendrá "la última palabra", dice

EU está dando información sobre agentes de la CIA en Chihuahua, afirma Sheinbaum; FGR tendrá "la última palabra", dice

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

IMCO y EL UNIVERSAL lanzan Radar Arancelario; consulta gravámenes y su impacto en minutos

La Selección Mexicana y Javier Aguirre revelan 12 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026

La Selección Mexicana y Javier Aguirre revelan 12 jugadores que disputarán la Copa del Mundo 2026

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Ariadna Montiel decidirá si encabeza Morena: Sheinbaum

Ariadna Montiel decidirá si encabeza Morena: Sheinbaum

Alito Moreno se reúne con 15 exgobernadores; les abre la puerta para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”

Alito Moreno se reúne con 15 exgobernadores; les abre la puerta para “construir una propuesta seria, fuerte y con rumbo”

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario el 3 de mayo; renovará dirigencia y secretaría de finanzas

Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe

Difunden video de la detención de "El Jardinero" en Nayarit; se le observa salir de un conducto de desagüe

Importaciones de México a EU pagan 3.7% de arancel gracias a T-MEC; la tasa más baja, solo detrás de Canadá y Taiwán

Importaciones de México a EU pagan 3.7% de arancel gracias a T-MEC; la tasa más baja, solo detrás de Canadá y Taiwán

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania, recibieron en la Casa Blanca al y la reina Camila del en una pomposa ceremonia en los jardines de la residencia.

Los monarcas, en su primera visita de Estado a Estados Unidos desde su coronación, llegaron a bordo de un vehículo oficial a la residencia poco antes de las 11.00 horas (15.00 GMT), donde la pareja presidencial los esperaba para recibirlos y escuchar juntos los himnos nacionales de ambos países.

Después de que el presidente y el monarca pasaran revista a las tropas, Trump pronunció unas palabras donde aseguró que los estadounidenses "no han tenido amigos más cercanos que los británicos".

"Compartimos esa misma raíz, hablamos el mismo idioma, sostenemos los mismos valores y, juntos, nuestros guerreros han defendido la misma civilización extraordinaria bajo estandartes gemelos de rojo, blanco y azul", declaró.

La visita del rey Carlos III se considera una de las más complejas que ha emprendido durante su reinado debido al delicado momento de las relaciones bilaterales, ya que el presidente Trump ha criticado repetidamente al gobierno británico por no sumarse a la , con gestos de desprecio hacia el primer ministro, Keir Starmer.

También, se produce en un momento de incertidumbre tras el intento de atentado contra el presidente estadounidense el pasado sábado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, que ha obligado a reforzar los protocolos de seguridad.

Rey Carlos III condenará ante Congreso de EU el tiroteo en cena de Trump

Se prevé que durante su discurso ante el Congreso estadounidense, el primero de un monarca británico desde 1991, Carlos III condenará el reciente intento de asesinato contra el presidente Trump, durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Lee también

La intervención, de unos 20 minutos, comenzará con una alusión al ataque sufrido por Trump el pasado sábado 25 de abril, según fuentes del Palacio de Buckingham.

El texto del discurso ha sido elaborado por el gobierno del primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, si bien el lenguaje y el tono reflejan en gran medida la voz personal del monarca.

Carlos III expresará "la más alta consideración y amistad del pueblo británico hacia el pueblo de los Estados Unidos" en un año marcado por el 250 aniversario de la independencia estadounidense del Reino Unido.

El eje central de su intervención será subrayar que, pese a los desafíos actuales, ambos países pueden reafirmar "sus valores democráticos compartidos de larga data para impulsar la seguridad y la prosperidad tanto bilateral como global".

Lee también

El monarca destacará que Londres y Washington conforman "una de las mayores alianzas de la historia de la humanidad", y se prevén referencias a la OTAN, Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la alianza de seguridad AUKUS con Australia.

El último discurso de un monarca británico ante una sesión conjunta del Congreso fue pronunciado en 1991 por la reina Isabel II, madre de Carlos III, y marcó además la primera intervención de un soberano del Reino Unido ante el legislativo estadounidense.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito. Foto: Especial

ALERTA: habrá pago DOBLE en mayo para pensionados; esta es la FECHA exacta del depósito

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP. Foto: Especial

¿Tu banco te llamó? La alerta de la Condusef sobre voces de IA que simulan ser gerentes para robarte el NIP

Visa americana. Foto: ChatGPT

Tips para lograr que te aprueben la visa americana en el primer intento: Guía clave

Pasaporte mexicano. Foto: iStock

¿Vas a sacar el pasaporte mexicano? Estos son los precios actualizados 2026 y sus vigencias

Iconic Universal Studios Hollywood Globe/iStock/ Ekaterina Chizhevskaya

Cuánto cuesta ir a Universal Hollywood Studios en 2026 y cuáles son sus atracciones imperdibles