Washington. Dos siglos y medio después de que las colonias americanas declararan su independencia de Reino Unido bajo el reinado del rey Jorge III, su descendiente, el rey Carlos III, llegó el lunes a la Casa Blanca en un momento en que las relaciones transatlánticas se encuentran tensas y la seguridad ocupa un lugar destacado.

Un tiroteo ocurrido el sábado en una cena en Washington a la que asistió el presidente Donald Trump provocó una revisión de seguridad de última hora de la visita de Estado de cuatro días, destinada a celebrar el 250.º aniversario de los Estados Unidos y la "relación especial" entre Estados Unidos y Reino Unido.

Lee también Rey Carlos III visitará EU pese a atentado fallido contra Trump; visita conmemora los 250 años de independencia de EU

Trump elogia al rey, pero se burla de Starmer

Las desavenencias entre el gobierno británico y Trump en torno a cuestiones como la guerra contra Irán subrayaron la importancia política de la visita del monarca británico.

En las últimas semanas, Trump ha arremetido contra el primer ministro Keir Starmer por su falta de voluntad para sumarse a los ataques militares de Estados Unidos contra Irán, tachando al líder británico de "no ser Winston Churchill", el primer ministro de la Segunda Guerra Mundial que acuñó la expresión "relación especial" para referirse al vínculo entre el Reino Unido y Estados Unidos.

Esto forma parte de una brecha más amplia entre Trump y los aliados de Estados Unidos en la OTAN, a quienes ha calificado de "cobardes" e "inútiles" por no sumarse a la acción contra Irán.

Lee también Reyes del Reino Unido y los Trump tomarán el té en la Casa Blanca; es parte de la primera visita oficial de Carlos III a EU

El Palacio de Buckingham afirmó que el rey "se siente muy aliviado al saber que el presidente, la primera dama y todos los invitados se encuentran ilesos".

Trump y la primera dama, Melania Trump, recibieron a Carlos y a la reina Camila en el pórtico sur de la Casa Blanca. Las parejas iban a charlar tomando el té en la Sala Verde antes de salir al exterior para ver una nueva colmena con forma de Casa Blanca que la primera dama instaló la semana pasada.

President @realDonaldTrump and the First Lady welcome Their Majesties King Charles and Queen Camilla for tea at the White House 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/UBrdADAD7i — Margo Martin (@MargoMartin47) April 27, 2026

Tanto Carlos como Camila apoyan la apicultura. Él tiene al menos tres colmenas en su residencia privada de Inglaterra como parte de su compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa