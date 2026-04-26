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Londres. La visita del y la reina Camila a Estados Unidos, que comienza mañana lunes, se mantiene pese al atentado fallido contra el presidente , según dijo una fuente del palacio de Buckingham.

"La visita se mantiene tal como estaba planeado", dijo un portavoz de la casa real, que resaltó que esa decisión fue tomada "tras discusiones desde ambos lados del durante el día (domingo) y según consejo del Gobierno (británico)".

La fuente añadió que es posible que se hagan "algunos ajustes operacionales a uno o dos compromisos del rey", pero por lo demás los planes se mantienen como estaba previsto en esta visita de cuatro días concebida para conmemorar los 250 años de la independencia de .

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La Casa Real dio a entender que los reyes británicos hablaron por teléfono durante el domingo con el presidente Trump y su esposa, Melania, para expresarles su solidaridad por lo sucedido en la noche del sábado y aplaudir el trabajo de los servicios de seguridad para evitar males mayores.

La visita del rey Carlos III se considera una de las más complejas que ha emprendido durante su reinado debido al delicado momento de las relaciones bilaterales, ya que el presidente Trump ha criticado repetidamente al gobierno británico por no sumarse a la contra Irán, con gestos de desprecio hacia el primer ministro, .

La negativa de Starmer a "dejarse arrastrar a una guerra" -según sus palabras- enfureció a Trump, quien proclamó que Starmer "no era Winston Churchill", antes de burlarse de él imitando su voz en público.

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Tras esa negativa, Trump describió la flota aérea militar británica como "dos aviones medio rotos" y dijo que su armada no tenía buques, sino "juguetes".

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