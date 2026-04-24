El pasado jueves 23 de abril, el columnista de EL UNIVERSAL Claudio Ochoa se presentó ante decenas de suscriptores de esta casa editorial para compartir sus experiencias alrededor de la cobertura que realizó a inicios del presente año sobre la cacería del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en contra de inmigrantes irregulares en Minnesota, Estados Unidos.

Ante el aumento de las redadas y el despliegue de más de 2 mil agentes del ICE, iniciado a principios de diciembre de 2025 en Mineápolis, Minnesota, y que se intensificó tras la muerte de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good a manos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, habitantes de la ciudad comenzaron a organizarse para contrarrestar las detenciones de migrantes indocumentados

Suscriptores de EL UNIVERSAL con el columnista Claudio Ochoa. | Foto: Fernanda Rojas.

Claudio Ochoa, reportero y presentador del portal de noticias mexicano LatinUs, realizó una serie de reportajes a inicios de este año en Mineápolis en los que entrevistó a mexicanos nacidos en Estados Unidos que buscan defender de las deportaciones masivas del ICE a los migrantes.

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Durante la charla titulada "El miedo invisible", Ochoa habló sobre la aguda discriminación y persecución que ha obligado a los migrantes a recluirse, impidiéndoles realizar actividades básicas como ir al supermercado o enviar a sus hijos a la escuela por temor a ser detenidos.

El pastor mexicano Sergio Amezcua

Sergio Amezcua es un pastor mexicano que reside en Minneapolis y dirige la iglesia “Dios Habla Hoy”. Amezcua organizó a la comunidad para entregar despensas por toda la ciudad

a quienes viven con temor de salir de sus casas y ser deportados. Mediante un mensaje en redes sociales Amezcua ofreció su ayuda; esperaba apoyar a 10 personas, al día siguiente ya tenía 2 mil solicitudes y, unas semanas después, 28 mil.

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“No se me va a olvidar nunca como afuera de la iglesia llegaban los coches de estadounidenses a dejar toda clase de comida. Dentro de la iglesia, Sergio y los voluntarios ya habían quitado todas las sillas de la iglesia; aquello ya era una despensa gigantesca. Básicamente el 90% eran voluntarios ‘gringos’ y el resto mexicanos de primera generación”, narró Ochoa.

Claudio Ochoa narró cómo conoció al pastor mexicano Sergio Amezcua. | Foto: Fernanda Rojas.

Los “Brown Berets” modernos

Carlos y Ramón son dos jóvenes mexicanos de primera generación en EU que, en su día a día, se dedican, uno, a mover montacargas y, el otro, a organizar eventos. Sin embargo, a raíz de la crisis que han generado las detenciones masivas del ICE, los jóvenes tomaron la decisión de salir a patrullar las calles e identificar camionetas de ICE para alertar a los vecinos con silbatos.

Carlos y Ramón forman parte de los “Brown Berets” o “Boinas Cafés”, un grupo inspirado en el movimiento de los años sesenta que defendieron a la comunidad latinoamericana del racismo, la exclusión y la falta de derechos. Sesenta años más tarde, son las nuevas generaciones las que persiguen lo que sus abuelos persiguieron.

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Claudio y su equipo participaron en uno de los patrullajes nocturnos con miembros de las “Boinas Cafés”. “Me recogen en una esquina junto con mi equipo y me subo a un coche donde había de todo menos dónde sentarse. Por la forma en que caminaban, empecé a sospechar que venían armados. Estaba muy nervioso de subirme a ese coche en medio de la noche en Minneapolis”, comentó.

Al día siguiente, medios internacionales contactaron al periodista para entrevistar a los participantes del movimiento. “Ellos estaban felices porque sentían que su movimiento estaba teniendo una relevancia internacional”, agregó.

La tienda con timbre

María, dueña de un supermercado mexicano ubicado en una de las calles más transitadas de Minneapolis comenzó a perder una gran cantidad de clientela latina tras las redadas del ICE. Gastaba en producto más de lo que compraba, incluso llegó a pensar en vender el negocio.

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"Imagínense entrar al súper que van ustedes, pero para que te dejen entrar tienes que tocar el timbre", contó Ochoa. “María mandó a cerrar las puertas y poner el timbre para que a través de las cámaras ella pudiera ver si el cliente era legítimo o eran agentes de que se querían meter a buscar a trabajadores y a clientes”, platicó.

El ponente narró que al entrar a la tienda para entrevistar a María, notó que 10 de cada ocho personas que entraban a la tienda eran estadounidenses. Al entrevistarlos se dio cuenta de que esas personas estaban ayudando en las compras a quienes tenían miedo de salir de casa.

Reclutados por el ICE

Claudio Ochoa compartió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU suele reclutar como agentes a personas que no tienen acceso a ningún ingreso en EU, que se encuentran en una situación de desesperación y que cree en el discurso nacionalista y extremista que Donald Trump ha impulsando desde años atrás.

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Agrega que dentro de las filas del ICE hay mucha población latina, “yo sigo sin explicarme cómo Trump tuvo tanto voto latino porque, aunque cada día va en picada, lo tuvo”.

Suscriptores de EL UNIVERSAL asistieron a una charla con el columnista Claudio Ochoa. | Foto: Fernanda Rojas.

Ochoa concluyó la charla sumando que “el discurso de odio de Trump es una semilla que sembró hace muchos años en Estados Unidos y hoy la está recogiendo”. Consideró que el mandatario estadounidense es el principal beneficiario del discurso incendiario y que “cuando un país está tan dividido, no resulta nada bueno”.

No sólo fue el hijo de Ebrard

Durante la ronda de preguntas y respuestas de la charla y en referencia a su columna “Los silencios alrededor de Ebrard-Londres”, en la cual Ochoa reveló que el hijo de Marcelo Ebrard residió por seis meses en la residencia oficial de una embajada mexicana mientras su padre ejercía como Canciller, el periodista pidió a la audiencia estar atenta a su columna Historias de Reportero en EL UNIVERSAL. Señaló que hay investigaciones en curso que podrían divulgar información sobre otros funcionarios y familiares que han hecho uso similar de las embajadas.

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