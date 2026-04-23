Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador preso César Duarte, fue detenida de nuevo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 15 de abril pasado.

Las autoridades migratorias suspendieron la fianza que le había permitido salir días antes. Fuentes de ICE mencionaron a Telemundo que la Junta de Apelaciones de Inmigración aprobó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para pausar la decisión de un juez de inmigración que había concedido la fianza. Además, el Departamento presentó una apelación, la cual aún está en proceso.

El 8 de abril, un juez de inmigración en El Paso le había otorgado una fianza migratoria. Gómez‑Fong pagó la fianza el 10 de abril y fue liberada, además de ser inscrita en el programa de Alternativas a la Detención; sin embargo, tras la suspensión de esa decisión, agentes de ICE procedieron a detenerla nuevamente. En el sistema aparece de ICE aparece bajo custodia en Texas.

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Telemundo menciona que, de acuerdo con las autoridades, Gómez‑Fong ingresó por última vez a Estados Unidos en noviembre de 2016 por el aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, utilizando una visa de turista B1/B2, la cual venció en mayo de 2017. Al permanecer en el país después de esa fecha, violó las condiciones de su visa.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó formalmente la semana pasada al gobierno de Estados Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez Fong, requerida por los delitos de peculado agravado y robo en la administración de su esposo (2010-2016).

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