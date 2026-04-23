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Un soldado de Estados Unidos ha sido acusado de usar información interna para ganar 400 mil dólares en apuestas en línea sobre la captura del presidente venezolano , anunciaron funcionarios federales el jueves.

Gannon Ken Van Dyk participó en las labores para en enero y utilizó su acceso a información clasificada para ganar dinero en el sitio Polymarket, informó la fiscalía federal en Nueva York.

Van Dyk era un soldado de alto rango que formaba parte de la comunidad de fuerzas especiales y estaba apostado en Fort Bragg, en Carolina del Norte, según la acusación formal, aunque el documento ofrece pocos detalles adicionales sobre su servicio militar.

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Ha sido acusado de uso ilegal de información confidencial del gobierno para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de materias primas, fraude con medios electrónicos y realización de una transacción monetaria ilegal.

El Pentágono remitió las preguntas sobre el caso al Ejército y al Departamento de Justicia. El Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos no respondió de momento a solicitudes de comentarios.

Van Dyke se incorporó al Ejército en 2008 y, en 2023, fue ascendido al rango de sargento mayor, el segundo rango más alto entre el personal alistado del Ejército, según la acusación formal.

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