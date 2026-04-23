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Caracas. El nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en , John Barrett, informó este jueves que ya se encuentra en el país suramericano, donde sustituirá a la diplomática , nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años de relaciones rotas.

En la cuenta en X de la embajada, Barrett aseguró que seguirá "implementando el plan de tres fases" del presidente estadounidense, , para este país: estabilización, recuperación y transición.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases (...) y ofrecer resultados para la gente de nuestros países", expresó.

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Para Barrett, quien viene de ser encargado de negocios en , es "un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico" de las relaciones con Venezuela, que estuvieron rotas durante siete años y fueron restablecidas formalmente el pasado marzo, dos meses después de la captura de por parte de la nación norteamericana.

Posteriormente, el vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, informó de una reunión con Barrett, con quien el Gobierno venezolano, dijo, aspira a "seguir desarrollando una relación de respeto mutuo, cooperación bilateral y trabajo orientado al beneficio" de sus países.

Dogu anunció su salida el pasado 15 de abril en un comunicado en el que agradeció a Trump y al secretario de Estado de EU, , por confiarle "la tarea de liderar la implementación de su plan" en Venezuela.

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Asimismo, dijo entonces que regresará a su puesto de asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de EU, el general Dan Caine, mientras que el personal diplomático en Caracas "continuará avanzando el plan de tres fases" durante "esta nueva etapa de las relaciones" bilaterales.

Barrett había asumido sus funciones como encargado de negocios en Guatemala en enero de 2026, tras haber sido ministro consejero en la Embajada de EU en desde mayo de 2023, según el país norteamericano.

También ocupó los cargos de consejero para Asuntos Económicos en la embajada en y de cónsul general en la ciudad brasileña de Recife.

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Tras la captura de Maduro, la entonces vicepresidenta venezolana, , asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con la Administración Trump en el establecimiento de una alianza estratégica que incluye las áreas de y de la minería, entre otros aspectos.

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