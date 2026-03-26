Juez descarta desestimar caso de Nicolás Maduro; deja pendiente decisión sobre cómo financiará su defensa

El juez encargado del caso contra el depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, descartó desestimar el caso, tal y como pedían sus abogados.

"No voy a desestimar el caso", aseveró el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra el matrimonio, acusado por la justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

La defensa de Flores y Maduro pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del gobierno de Venezuela.

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¿Cómo financiarán Maduro y Cilia su defensa?

El juez Hellerstein dejó pendiente la decisión sobre cómo se financiarán Maduro y Cilia su defensa.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, insistió en que se debería permitir que Maduro acceda a fondos del gobierno venezolano para la defensa.

Alegó que, si al presidente venezolano depuesto se le asignan defensores de oficio, eso agotaría los recursos legales destinados a las personas que no pueden permitirse pagar sus propios abogados. No tiene sentido, insistió, en un caso en el que hay alguien (el gobierno venezolano), aparte del contribuyente estadounidense, "dispuesto y en condiciones de financiar esa defensa".

De su lado, el fiscal Kyle Wirshba dijo que se trata de una cuestión relacionada con la capacidad del gobierno de Estados Unidos para utilizar las sanciones con el fin de promover la seguridad nacional y los intereses de política exterior.

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El juez Hellerstein presionó al fiscal para que explicara por qué ese argumento sigue siendo válido ahora que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se han distendido en cierta medida. "Estamos haciendo negocios con Venezuela", señaló.

Wirshba respondió que "el mero hecho de que existan relaciones con otro gobierno" no significa que Washington no pueda mantener sus sanciones. Si el propósito de las sanciones es que los acusados están saqueando la riqueza de Venezuela, permitirles ahora acceder a esos mismos fondos para pagar su defensa socavaría las sanciones".

Según el fiscal, Maduro y Flores pueden usar su propio dinero para defenderse. El exlíder venezolano asegura que no tiene dinero.

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Hellerstein dio por concluida la audiencia y dijo que se pronunciará en una fecha posterior sobre la cuestión de la financiación. También fijará una nueva fecha para la vista.

Maduro estrechó la mano a su abogado y a su intérprete y saludó con la mano al abogado de Flores mientras los agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se lo llevaban. Al abandonar la mesa de la defensa, el exmandatario venezolano le dijo en español a su abogado: "Hasta mañana".

¿Juez permitirá que Venezuela financie defensa de Maduro´?

El juez Hellerstein parece inclinarse por permitir que el gobierno de Venezuela financie la defensa de Maduro.

Señaló que no considera a Maduro como "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, puesto que ya se encuentra detenido en el país.

Esta consideración es clave, ya que afecta directamente al motivo en el que se basan las sanciones de Estados Unidos a Maduro y a los fondos venezolanos que impiden, según el acusado, costearse su propia defensa.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario venezolano, tachó de "ilegítimo e ilegal" el proceso judicial contra su padre y la esposa de éste.

En un acto organizado en apoyo a Maduro en Caracas y tras el inicio de la audiencia, el dirigente chavista dijo que el proceso, "en su origen, es ilegítimo e ilegal", por lo que pidió elevar la voz "por la verdad, la justicia, la paz y por la libertad" de su padre y de Flores, también diputada.

"Hoy Venezuela y el mundo se levantan para elevar la voz más poderosa que puede tener un ser humano y una sociedad, que es la verdad, y aunque sean poderosos en medios de comunicación e intenten imponer narrativas, (...) nosotros, con la verdad real, con los hechos, siempre encontramos un huequito para colarnos", dijo el diputado venezolano.

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