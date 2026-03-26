El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Sólo habían salido el 5 de enero para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico que pesan en su contra.

Un importante convoy policial dejó el centro penitenciario a las 04H00 de la madrugada (08H00 GMT) rumbo al tribunal de Manhattan, comprobaron periodistas de la AFP.

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En tanto, su hijo, el diputado venezolano Nicolás Maduro Guerra expresó su confianza en el retorno al país suramericano de su padre, Nicolás Maduro, y la esposa de este, Cilia Flores.

"¡Nicolás y Cilia! Van a volver", escribió el hijo del líder chavista en X, donde compartió un vídeo antiguo en el que aparecen Maduro y Flores, también diputada.

Ambos fueron capturados el pasado enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y son considerados por el oficialismo venezolano como "secuestrados".

Maduro Guerra dijo que, "más allá de la presidencia", su padre es "un hombre de fe, un obrero que se reconoce como hijo de Dios".

En el vídeo que compartió, su padre, agarrado de la mano de Flores, asegura que nunca aspiró a ser presidente y se describe como "un hijo de Cristo", quien determinará su destino, según dice el propio Maduro.

El pasado lunes, Maduro Guerra aseguró que ambos "están muy bien, fuertes" y "con mucho ánimo", y señaló que su padre, "delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días".

Tensión entre seguidores y opositores de Maduro afuera de audiencia

Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada.

Militantes de izquierda levantaban pancartas con mensajes como "Liberen a Maduro" y críticas a la política de Donald Trump: "¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!".

Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada. Foto: AFP

Maduro, acusado de narcoterrorismo

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, asumió la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo presión de Donald Trump.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por "narcoterrorismo", conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

En la audiencia del jueves, prevista a las 11H00 locales (15H00 GMT), Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.

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El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió desestimar el caso por razones procesales. *Con información de EFE

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