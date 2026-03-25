Una investigación de la organización Cazadores de Fake News puso al descubierto una sofisticada operación de propaganda e influencia digital denominada "Hispan Online", diseñada para difundir propaganda favorable a la gestión de Delcy Rodríguez en Venezuela.

La red, que simulaba ser un conjunto de medios regionales independientes, opera a través de una estructura coordinada de 30 canales de YouTube, 30 sitios web y unas 60 cuentas en Instagram y Facebook.

El alcance de la maniobra fue masivo, logrando acumular más de 47.5 millones de visualizaciones en YouTube mediante el uso de pauta publicitaria.

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Los hallazgos revelan que los supuestos presentadores de noticias no eran periodistas, sino más de 20 actores residentes en Argentina, contratados por una agencia intermediaria para dar un rostro humano a las narrativas oficialistas.

El montaje técnico de la red muestra una coordinación milimétrica, con los 30 dominios web registrados en un periodo de apenas nueve días, entre el 17 y el 25 de febrero de 2026.

“El patrón es consistente con el de los canales de YouTube, que comenzaron a crearse desde el 18 de febrero hasta aproximadamente el 1 de marzo. La concentración de fechas de creación es uno de los muchos indicadores técnicos de coordinación presentes en esta operación de influencia”, denunció la organización.

Todos los portales comparten una arquitectura idéntica basada en WordPress, utilizan servidores de Cloudflare y fueron registrados a través de proveedores argentinos como Dattatec o DonWeb. Además, la investigación detectó el uso de inteligencia artificial generativa para la producción en serie del contenido, lo que permitió a la red publicar 11 mil 391 artículos en solo un mes.

Todos los portales comparten una arquitectura idéntica basada en WordPress. Foto: Cazadores de Fake News, vía El Tiempo / GDA

El sistema funcionaba mediante una “nota base” que era reescrita automáticamente con modismos locales de países como México, Brasil o Colombia para aparentar legitimidad, aunque el 16.79% del contenido total estaba estrictamente dirigido a posicionar mensajes positivos sobre la administración venezolana y sectores estratégicos como el petrolero.

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Un ejemplo de cómo funciona la red que se cita en la investigación es la cobertura de las “joint ventures” (o empresas mixtas) creadas entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y petroleras estadounidenses. “Artículos publicados entre el 16 y el 17 de marzo en republicahoy.do, pulsonacional.mx y panoramabrasil.info repiten las mismas cifras exactas -250 mil barriles diarios, 22% de la producción nacional- pero con enfoques adaptados al supuesto país de cada sitio web”, indican.

Y agregan: “La versión dominicana añade párrafos sobre el impacto en los precios del combustible en el Caribe; la mexicana introduce referencias a la refinería de Dos Bocas y la Secretaría de Energía; y la brasileña menciona al Palácio do Planalto y oportunidades de inversión para Brasil”.

Lazos argentinos en la red de falsos noticieros

El rastro digital de la operación apunta directamente a la empresa argentina de comunicación política QSocial, dirigida por el exgobernador kirchnerista Martín Buzzi. De hecho, en la investigación se cita un reportaje del medio argentino La Nación en el que se revela cómo se graban y difunden los videos falsos.

“El diario (La Nación) reportó que los videos fueron grabados en las oficinas de la empresa, ubicadas en Cerrito 1294, Buenos Aires, donde los actores fueron convocados tras un casting realizado en sus casas”, recuerdan.

A pesar de que la mayoría de los sitios intentaron ocultar su titularidad, al menos cinco dominios dejaron expuestos registros que vinculan a esta firma como la organización registrante.

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Esta empresa ya contaba con antecedentes en el ecosistema de propaganda venezolano, habiendo producido anteriormente encuestas favorables al gobierno de Nicolás Maduro.

“Tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, produjo, bajo el nombre de QSocialNow, una encuesta que respaldaba la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de declarar ganador a Nicolás Maduro y que fue difundida por medios estatales y portales afines al gobierno venezolano, en un contexto en que todos los conteos independientes señalaban un fraude electoral”, concluyen.

Aunque plataformas como Google y Meta han dado de baja gran parte de los canales de YouTube y cuentas de Instagram tras las denuncias, los 30 sitios web y las cuentas de Facebook permanecen activos, manteniendo una infraestructura lista para ser utilizada en futuras campañas de desinformación.