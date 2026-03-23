Palm Beach, Florida. El presidente estadounidense, Donald Trump, elogió este lunes a la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y expresó su esperanza de hallar "alguien así" en las negociaciones con Irán.

Irán está viviendo "un cambio de régimen", aseguró Trump, tras dejar inesperadamente en suspenso por cinco días sus anunciados ataques contra instalaciones energéticas iraníes, una posibilidad que encendió los mercados mundiales.

"Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo, y la relación con la presidenta" interina, Delcy Rodríguez. "Quizás encontraremos alguien así en Irán", dijo Trump a periodistas en el aeropuerto de Mar-a-Lago, en Florida, donde pasó el fin de semana.

Según Trump, mantiene negociaciones con un político "respetado" iraní, cuya identidad no quiso revelar, pero afirmó que no es el líder supremo, Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Ali Jamenei.

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"(Estamos en contacto) con una persona de alto rango. No lo olviden: hemos aniquilado la primera, la segunda y, en gran medida, la tercera fase del liderazgo. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder. Ya saben, es un poco difícil, lo han aniquilado, los hemos aniquilado a todos", explicó a la prensa en el aeropuerto de Palm Beach (Florida), donde pasó el fin de semana.

Ante la insistencia de una reportera, Trump respondió: "No, no con el líder supremo".

Mojtaba Jamenei sucedió a su padre como líder supremo de la República Islámica después de que este fuera asesinado en un bombardeo el 28 de febrero, cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

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El nuevo líder supremo, sin embargo, no ha sido visto en público y la administración de Trump afirma que podría estar desfigurado por los ataques o incluso muerto.

"No hemos tenido noticias del hijo. De vez en cuando se ve alguna declaración, pero no sabemos si está vivo", aseguró Trump este lunes.

De lado estadounidense, las negociaciones las han liderado el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente.

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"Tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo. Nosotros también quisiéramos alcanzarlo", aseguró Trump, quien añadió que este lunes habrá más llamadas telefónicas y predijo una reunión presencial entre representantes de ambos países "muy pronto".

Trump dijo que existen "puntos importantes de acuerdo", definió las conversaciones hasta ahora como "perfectas" y dijo que, si siguen adelante, se acabará este problema, este conflicto".

El presidente estadounidense subrayó que cualquier pacto con la República Islámica debe evitar que esta nación pueda obtener un arma nuclear.

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"No queremos ver ninguna bomba nuclear, ningún arma nuclear", afirmó Trump, quien adelantó que Estados Unidos requisará el uranio enriquecido de Irán.

También señaló que Israel estará "muy contento" con el acuerdo que afirma estar negociando con Irán.

"Creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede", afirmó.