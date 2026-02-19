Miami, 19 feb.- El Senado de Florida aprobó este jueves poner el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al aeropuerto de Palm Beach, donde el mandatario tiene su residencia en Mar-a-Lago, mientras los demócratas denunciaron que esto costará 5,5 millones de dólares en recursos públicos.

La Cámara alta de Florida, con mayoría republicana, aprobó con 25 votos contra 11 bautizar el aeródromo con el nombre del mandatario, por lo que solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis para avalar el cambio, aprobados días antes por la Cámara estatal de Representantes.

La senadora estatal Debbie Mayfield, quien presentó la iniciativa, argumentó que el presidente, quien cambió su residencia oficial al estado tras su primer mandato, merece el homenaje por deportar a más de 400 mil inmigrantes en lo que va de su Administración y por obligar a México y Canadá a controlar el tráfico de fentanilo.

Lee también El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

"Es un honor para mí presentar esta ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor del primer residente de Florida en ser electo como presidente de Estados Unidos", manifestó en el debate.

El cambio sucede en medio de un esfuerzo del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo con el 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en DC.

Asimismo, hace dos semanas trascendió que funcionarios de la Administración presionaron al líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, para que ayudara a poner el nombre de Trump a la estación de trenes Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto de Dulles, que está en Virgnia y conecta con Washington.

Además, suman al menos tres ciudades en Florida que han nombrado calles en honor al mandatario: Lauderdale-by-the-Sea, Hialeah y el condado de Palm Beach, que llamó 'Donald J. Trump Boulevard' a la vía que conduce a Mar-a-Lago.

Lee también 14 de febrero violento en Culiacán; registran múltiples ataques con armas de fuego a comercios

Los demócratas cuestionaron que el cambio de nombre del aeródromo en Palm Beach costará 5,5 millones de dólares de recursos públicos, pues la iniciativa reconoce que deben cambiar señalizaciones, elementos de marca, el sitio web y tecnología.

También señalaron que la medida la rechazan los habitantes del condado, donde Trump obtuvo casi seis mil votos menos que la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 pese a haber ganado en Florida.

"Es injusto que la legislatura de Florida controlada por los republicanos ignore las voces del condado al empujar una ley que renombra el Aeropuerto Internacional de Palm Beach sin dar a los residentes del condado una verdad oportunidad de opinar", criticó la congresista federal Lois Frankel en un pronunciamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa