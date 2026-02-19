Más Información

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

No se apaga la controversia en la SEP; Marx Arriaga llama “mentiroso” a Mario Delgado tras acusaciones sobre libros de texto

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Estos son los nuevos lineamientos que deben cumplir Ticketmaster y boleteras en conciertos masivos; DOF publica obligaciones

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Secretaría de Marina realiza operativo terrestre y aéreo en la sierra de Badiraguato y Mocorito, Sinaloa; reportan disparos y persecuciones

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Miami, 19 feb.- El Senado de Florida aprobó este jueves poner el nombre del presidente de Estados Unidos, , al aeropuerto de Palm Beach, donde el mandatario tiene su residencia en Mar-a-Lago, mientras los demócratas denunciaron que esto costará 5,5 millones de dólares en recursos públicos.

La Cámara alta de , con mayoría republicana, aprobó con 25 votos contra 11 bautizar el aeródromo con el nombre del mandatario, por lo que solo falta la firma del gobernador Ron DeSantis para avalar el cambio, aprobados días antes por la Cámara estatal de Representantes.

La senadora estatal Debbie Mayfield, quien presentó la iniciativa, argumentó que el presidente, quien cambió su residencia oficial al estado tras su primer mandato, merece el homenaje por deportar a más de 400 mil inmigrantes en lo que va de su Administración y por obligar a México y Canadá a controlar el tráfico de fentanilo.

Lee también

"Es un honor para mí presentar esta ley para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en honor del primer residente de Florida en ser electo como presidente de Estados Unidos", manifestó en el debate.

El cambio sucede en medio de un esfuerzo del mandatario y los republicanos por rebautizar instituciones con su nombre, como ya hizo con el 'Trump Kennedy Center' y el 'Instituto de Paz de Trump' en DC.

Asimismo, hace dos semanas trascendió que funcionarios de la Administración presionaron al líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, para que ayudara a poner el nombre de Trump a la estación de trenes Penn Station de Nueva York y al Aeropuerto de Dulles, que está en Virgnia y conecta con Washington.

Además, suman al menos tres ciudades en Florida que han nombrado calles en honor al mandatario: Lauderdale-by-the-Sea, Hialeah y el condado de Palm Beach, que llamó 'Donald J. Trump Boulevard' a la vía que conduce a Mar-a-Lago.

Lee también

Los demócratas cuestionaron que el cambio de nombre del aeródromo en Palm Beach costará 5,5 millones de dólares de recursos públicos, pues la iniciativa reconoce que deben cambiar señalizaciones, elementos de marca, el sitio web y tecnología.

También señalaron que la medida la rechazan los habitantes del condado, donde Trump obtuvo casi seis mil votos menos que la demócrata Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024 pese a haber ganado en Florida.

"Es injusto que la legislatura de Florida controlada por los republicanos ignore las voces del condado al empujar una ley que renombra el Aeropuerto Internacional de Palm Beach sin dar a los residentes del condado una verdad oportunidad de opinar", criticó la congresista federal Lois Frankel en un pronunciamiento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave. Foto: Adobe / Beca Jóvenes Construyendo el Futuro

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Cómo registrarse para recibir $5,800 pesos? Los 5 pasos clave

Visa americana/ iStock/Prostock-Studio/CBP

Viajes a Estados Unidos: ¿Qué actividades permite y qué NO permite la visa láser?

Trabajadora de limpieza/ iStock/AndreyPopov

Buscan 60 trabajadoras de limpieza en Orlando, Florida: Aquí el salario y los requisitos

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela