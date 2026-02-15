La tarde del 14 de febrero un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó que los hijos de presuntos narcotraficantes mexicanos asistieron a la IMG Academy.

En el documento "IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos", el Departamento añade que la academia realizó transacciones durante cinco años consecutivos con dos individuos.

"Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales, en forma de acuerdos de matrícula (ATM o “acuerdos”), con dos personas con Designación Nacional Especial (SDN) —en adelante, “SDN 1” y “SDN 2”, o “los SDN” en conjunto— sancionadas en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (FNA) (Kingpin Act) por brindar apoyo financiero y servicios a una Organización Mexicana del Narcotráfico (ODN) sancionada y/o a su líder principal".

¿Cómo es la academia de élite IMG?

IMG Academy es una de las instituciones educativas y deportivas más reconocidas en Estados Unidos, con un enfoque en la formación integral de student-athletes (estudiantes-deportistas) que combina programas académicos con entrenamiento especializado en deportes y preparación universitaria.

Ubicada en un campus de aproximadamente 600 acres en Bradenton, la escuela ofrece educación desde secundaria hasta programas de post-graduate, con un plan académico riguroso complementado por entrenamiento personalizado en disciplinas como golf, fútbol, baloncesto, tenis y otras, además de servicios de soporte académico, liderazgo y colocación universitaria.

Con un campus de 600 acres y programas deportivos de élite, la academia cobra hasta 105 mil dólares al año. (15/02/26) Foto: IMG Academy

También cuentan con:

4 residencias universitarias

Wi-Fi en todo el campus

Tienda de conveniencia

Literas, escritorios, armarios y baño privado

Salas de estudio

Seguridad y protección 24/7

Lavanderías y servicios de limpieza disponibles

Mentores residenciales, supervisión y toques de queda

@imgacademy Experience a best-in-class, developmental experience and reach new heights in your game! Camp Pass 2024 is now available‼️ The lowest rate with flexible dates and access to our IMG Academy+ online course, Confidence: The MVP of Performance! 💪 ♬ original sound - IMG Academy

Además, tienen acceso 24/7 al Centro de Servicios de Salud de la Academia IMG, que brinda atención médica del Hospital Infantil Johns Hopkins (JHACH, por su nombre en inglés).

Experiencias extraescolares

Entre los servicios y experiencias que ofrecen, existe la oportunidad de que su alumnado pueda entrenar en espacios profesionales, como las canchas de Los Raiders (futbol americano) o de los Cleveland Cavaliers (basquetbol).

Tienen un estadio, con un centro de 5202.5702 metros cuadrados, un estudio de giras de vanguardia e instalaciones deportivas de élite, que incluyen campos multideportivos, un complejo de béisbol de 6 unidades, 8 canchas de baloncesto, 65 canchas de tenis y un campo de golf de 18 hoyos.

Incluso cuentan con excursiones a Disney, Universal Studios y Sea World.

Campo de futbol de la IMG Academy. (15/02/26) Foto: IMG Academy

El nivel educativo y deportivo de la institución es considerado de élite; sin embargo, también ha estado en el centro de la atención tras el reporte del Departamento del Tesoro, el cual reveló que la academia realizó transacciones durante varios años con individuos sancionados bajo la Ley Kingpin.

Esto obligó a la institución a llegar a un acuerdo de 1.72 millones de dólares por aparentes violaciones de sanciones antinarcóticos relacionadas con la admisión de hijos de personas ligadas al crimen organizado.

Legacy Hotel

Como parte de su ecosistema educativo y deportivo de alto rendimiento, la IMG Academy cuenta con su propio alojamiento oficial para eventos: el Legacy Hotel at IMG Academy, un hotel boutique ubicado a pocos pasos del campus en Bradenton, Florida.

El complejo está diseñado para recibir a familias, equipos deportivos y grupos que asisten a torneos, campamentos o actividades académicas dentro de la institución. De acuerdo con información oficial, el hotel combina un concepto de lujo moderno con servicios pensados para estancias vinculadas a competencias y eventos escolares.

Entre sus comodidades destacan salones interiores para reuniones, opciones audiovisuales para presentaciones, un teatro privado, piscina al aire libre y espacios verdes destinados a eventos.

¿Cuánto cuesta poder estudiar en IMG Academy?

De acuerdo con su página web, la estancia en IMG Academy representa una inversión considerable.

Según tarifas disponibles para el ciclo académico 2025-2026 y 2026-2027, la colegiatura anual para programas de boarding (residencial) puede oscilar entre más de 90 mil y 105 mil dólares, dependiendo del deporte, el nivel académico y los servicios incluidos (como alojamiento, comidas y equipo deportivo).

Por otro lado, para las y los estudiantes que no viven en el campus, las tarifas por programas de día son un poco más bajas, con rangos que pueden superar los 70 mil dólares anuales, dependiendo de la edad y el deporte elegido.

IMG Academy justifica los elevados costos, ya que reflejan el precio de una educación personalizada que combina currículo académico con entrenamiento de alto rendimiento, acceso a instalaciones de primer nivel y servicios de apoyo que buscan preparar a los alumnos tanto para la universidad como para posibles carreras deportivas profesionales.

Selectividad y enfoque educativo

La admisión a IMG Academy es selectiva y orientada a estudiantes que combinan potencial académico con habilidades deportivas, y el proceso de ingreso puede incluir revisión de expedientes, habilidades atléticas y recomendaciones.

El objetivo es asegurar que los alumnos puedan beneficiarse de un entorno de alto rendimiento en todos los aspectos de su formación.

Aunque los costos son elevados y el modelo está diseñado para familias con posibilidades económicas, la institución también ofrece algunas opciones de ayuda financiera y becas, especialmente para talentos destacados con necesidades económicas.

