Policías capitalinos capturaron a dos personas señaladas de haber robado mercancía de una tienda departamental ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, además de que detuvieron a dos mujeres más que habrían ocultado lo robado en un local de venta de alimentos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), oficiales en campo acudieron al negocio ubicado en la avenida Jalisco, de la colonia Tacubaya, donde el gerente refirió que previamente varios sujetos ingresaron, amagaron al personal con una pistola y tomaron celulares, joyería y otros objetos.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente implementaron un cerco virtual mediante el que ubicaron que los sospechosos salieron de la tienda y abordaron un vehículo color azul.

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Detienen a cuatro personas por robo en tienda de Tacubaya. Foto: Especial

Posteriormente, se trasladaron hasta la avenida Observatorio, en la colonia Cove, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde se detuvieron e ingresaron a un local de venta de comida.

Los efectivos se movilizaron al lugar y detuvieron a un joven y una mujer, a quienes les aseguraron 56 teléfonos móviles, 11 relojes y piezas de joyería.

Además, dos mujeres trabajadoras del negocio de alimentos fueron aprehendidas por haber caído en contradicciones y por haber tratado de ocultar lo robado.

Por lo anterior, el menor de 16 años, y las tres mujeres de 26, 29 y 41 años de edad, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

LL