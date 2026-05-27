La emoción por la próxima presentación de Katy Perry en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) edición 2026 ya comenzó a sentirse con fuerza en San Luis Potosí y las redes sociales son prueba de ello.

A poco más de dos meses del esperado concierto gratuito programado para el próximo 25 de agosto, ya aparecieron las primeras personas apartando lugar para intentar quedar en primera fila.

En las últimas horas se viralizó una fotografía compartida en distintas plataformas digitales donde puede observarse una casa de campaña colocada justo frente a las inmediaciones del recinto ferial, lo que rápidamente desató reacciones entre usuarios que no podían creer que hubiera fans dispuestos a esperar desde ahora para ingresar antes que nadie al evento.

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La imagen comenzó a circular principalmente en Facebook, TikTok y grupos locales, donde cientos de personas reaccionaron entre bromas, sorpresa y admiración por el nivel de fanatismo que ha provocado la llegada de la artista internacional a tierras potosinas.

“Ni cuando salen las tortillas me formo así”, “Ya empezó la guerra por los lugares” y “Katy Perry mueve multitudes en SLP”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las publicaciones virales.

La expectativa alrededor del espectáculo ha ido creciendo desde ayer que se confirmó la presencia de la cantante.

Mientras tanto, la fotografía de la primera tienda de campaña ya se convirtió en símbolo de la “Katymanía” potosina que apenas comienza y que amenaza con romper récords de asistencia en la máxima fiesta de los potosinos.