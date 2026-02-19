Los Ángeles, 19 feb.- El presidente de EU, Donald Trump, cargó este jueves contra el voto por correo, que permite a los electores enviar las boletas de votación por correo antes del día de elección, en un esfuerzo del mandatario para que se apruebe una ley federal que exigiría una prueba de ciudadanía para votar.

“No queremos papeletas de voto por correo, excepto para militares, lejos, personas enfermas, discapacitadas o personas que están lejos, incluso de vacaciones”, indicó el mandatario en un mitin en el estado de Georgia.

Subrayó que Estados Unidos es el único país donde algunos estados permiten el voto por correo. Sin embargo, países como Canadá y Alemania permiten esta forma de sufragio.

Los comentarios del mandatario tuvieron lugar en una planta industrial de la pequeña ciudad de Roma, Georgia, donde el republicano continuó con su gira torno a las elecciones intermedias que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Trump se ha mostrado contra el voto por correo en medio de su apoyo para la aprobación de la propuesta de ley SAVE America Act, que enfrenta un difícil camino en el Senado, tras ser aprobada por la Cámara de Representantes.

No obstante, la propuesta no incluye la eliminación del voto por correo que actualmente está establecido en al menos ocho estados, incluido Utah, un bastión republicano, y la capital estadounidense.

El mandatario también promocionó la necesidad de que los votantes presenten una identificación, a pesar que actualmente la mayoría (32) de los 50 estados tienen establecido este requerimiento y los otros tienen otros métodos para comprobar la identidad de los votantes.

“Los demócratas no quieren darnos la identificación de votante porque quieren hacer trampa”, acusó el presidente sin presentar pruebas.

La ley, que también exigiría a los estados a exigir pruebas de ciudadanía para registrarse, se ha convertido en una batalla política del mandatario, que en su afán por aprobarla, ha llegado a referirse a la posibilidad de emitir una orden ejecutiva para evitar el posible rechazo del Senado.

