Más Información

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Senado alista debate sobre "pensiones doradas"; van por acuerdo para toparlas en 70 mil pesos mensuales

Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de coca; destaca colaboración de EU

Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de coca; destaca colaboración de EU

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Sergio Mayer asegura que su participación en LCFLD es para mandar un mensaje a EU

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Fuerzas federales y estatales capturan a líder de "Los Marros" por masacre en Salamanca, Guanajuato; suman 6 detenidos por el caso

Familia de Mérida denuncia presunta red de extorsión de supuestos empleados de CFE; les exigieron 12 mil pesos o les "cortarían la luz"

Familia de Mérida denuncia presunta red de extorsión de supuestos empleados de CFE; les exigieron 12 mil pesos o les "cortarían la luz"

Los Ángeles, 19 feb.- El presidente de EU, , cargó este jueves contra el voto por correo, que permite a los electores enviar las boletas de votación por correo antes del día de elección, en un esfuerzo del mandatario para que se apruebe una ley federal que exigiría una prueba de ciudadanía para votar.

“No queremos papeletas de , excepto para militares, lejos, personas enfermas, discapacitadas o personas que están lejos, incluso de vacaciones”, indicó el mandatario en un mitin en el estado de Georgia.

Subrayó que Estados Unidos es el único país donde algunos estados permiten el voto por correo. Sin embargo, países como Canadá y Alemania permiten esta forma de sufragio.

Lee también

Los comentarios del mandatario tuvieron lugar en una planta industrial de la pequeña ciudad de Roma, Georgia, donde el republicano continuó con su gira torno a las elecciones intermedias que se celebrarán el próximo 3 de noviembre.

Trump se ha mostrado contra el voto por correo en medio de su apoyo para la aprobación de la propuesta de ley SAVE America Act, que enfrenta un difícil camino en el Senado, tras ser aprobada por la Cámara de Representantes.

No obstante, la propuesta no incluye la eliminación del voto por correo que actualmente está establecido en al menos ocho estados, incluido Utah, un bastión republicano, y la capital estadounidense.

Lee también

El mandatario también promocionó la necesidad de que los votantes presenten una identificación, a pesar que actualmente la mayoría (32) de los 50 estados tienen establecido este requerimiento y los otros tienen otros métodos para comprobar la identidad de los votantes.

“Los demócratas no quieren darnos la identificación de votante porque quieren hacer trampa”, acusó el presidente sin presentar pruebas.

La ley, que también exigiría a los estados a exigir pruebas de ciudadanía para registrarse, se ha convertido en una batalla política del mandatario, que en su afán por aprobarla, ha llegado a referirse a la posibilidad de emitir una orden ejecutiva para evitar el posible rechazo del Senado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana/ iStock/Prostock-Studio/CBP

Viajes a Estados Unidos: ¿Qué actividades permite y qué NO permite la visa láser?

Trabajadora de limpieza/ iStock/AndreyPopov

Buscan 60 trabajadoras de limpieza en Orlando, Florida: Aquí el salario y los requisitos

CURP Biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde. Foto: Especial / BBVA

CURP biométrica 2026 y bancos: ¿te pueden rechazar un trámite sin ella? BBVA responde

Foto: AFP/ edición ChatGPT

“La visa americana no es un derecho”: Marco Rubio advierte por qué pueden quitártela

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Este es el mejor día y mes para comprar vuelos baratos en México, según estudio