Sheinbaum: Fuerzas Armadas garantizan que México decida su destino ante presiones globales; nacieron para defender la soberanía, dice

Cravioto descarta conflicto de interés con Fundación Haghenbeck; dice haber pagado 20 mil pesos mensuales de renta por departamento

"Intoxicación alimentaria", principal línea de investigación en menores poblanos: fiscal; niña que dio positivo a fentanilo sufrió convulsiones

Militares que golpean a joven en Peribán, Michoacán, ya están bajo custodia; serán sancionados

Mueren alumna del Colegio de Bachilleres 2 y chofer de transporte público tras ataque en Acapulco; otra menor resulta herida

Elba Esther debe pagar 19 mdp en ISR; Corte rechaza revisar amparo a su favor por adeudo fiscal

Monreal ordena a diputados respaldo a reforma electoral; "es obligatorio"; advierte

EU sanciona a red de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera en Vallarta y Nayarit

Marina intercepta semisumergible con 4 toneladas de coca; destaca colaboración de EU

Noroña presume visita a Colombia; "viajé en archi recontra ultra primerísima clase", dice

Reaparece presidente del Congreso de Campeche; confirma que cinco legisladores están amparados

Asesinan a "El Pato" dentro de deportivo en Jardín Balbuena; investigan ataque en Venustiano Carranza

Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos, , acusó este jueves al expresidente Barack Obama de revelar información clasificada, después de que el exmandatario dijo que los extraterrestres "son reales" en una entrevista en un pódcast.

“Dio información clasificada; se supone que él (Obama) no deba hacer eso”, dijo el presidente a reporteros a bordo del en un viaje hacia el estado de Georgia.

Cuestionado sobre si los extraterrestres son reales, Trump insistió: "No sé si son reales. Lo que puedo decirte es que él dio información clasificada. No se supone que deba hacer eso. Cometió un gran error".

Trump señaló que "no tengo una opinión al respecto" de los extraterrestres. "Mucha gente la tiene. Mucha gente cree en eso"..

Cuando un reportero insistió en que como presidente, Trump puede desclasificar información. Trump dijo: "Me puedo meter en problemas, si la desclasifico".

Otro periodista manifestó: "Tenemos ilegales". Trump coincidió: "Sí, tenemos ilegales".

En una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, Obama aceptó una ronda de preguntas rápidas, en la que fue cuestionado sobre si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asintió, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".

"Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de Estados Unidos", añadió el expresidente (2009-2017).

Sin dar detalles, Trump aseguró que Obama “dio información clasificada. Cometió un grave error”.

En Instagram, tras el revuelo que causaron sus declaraciones, Obama dijo que no ha visto "pruebas" de que los "extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero que hizo una suposición "porque el universo es tan vasto, que es probable que haya vida ahí fuera".

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

