Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se sumó a los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza y anunció una inversión millonaria para construir campos de futbol, estadios, escuelas de futbol en Gaza y sus alrededores.

Infantino apareció por sorpresa en la reunión inaugural de la Junta de Paz que encabezó este jueves el presidente Donald Trump.

A su turno, Infantino señaló que “no solo tenemos que reconstruir casas, escuelas, hospitales y carreteras, sino también reconstruir y construir personas, emociones, esperanza y confianza. Y esto es lo que representa el futbol”.

Lee también Anuncian Fuerza Internacional de Estabilización para Gaza; 5 países enviarán tropas

Posteriormente, se transmitió un video sobre lo que la FIFA busca aportar y se reveló que el organismo va a destinar 2.5 millones de dólares a la iniciativa para construir campos y estadios de futbol, señalando que el deporte “une al mundo”.

“Estas inversiones crearán un ecosistema futbolístico completo diseñado para apoyar a las comunidades y a las generaciones futuras”, añadió el narrador en el video.

FIFA invertirá 50 msdd en estadio nacional de futbol en Gaza

Infantino apareció con una gorra con la leyenda MAGA (Make America Great Again), el movimiento que encabeza Trump.

El funcionario mantiene una estrecha relación con Trump, a quien en diciembre pasado entregó el “premio de la paz” de la FIFA en Washington.

Lee también Miembros de Junta de Paz prometen 7 mil mdd para ayuda a Gaza: Trump; "cada dólar gastado es una inversión en estabilidad"

En concreto, la FIFA se comprometió a invertir 50 millones de dólares en un estadio nacional de futbol en Gaza con capacidad para entre 20 mil y 25 mil espectadores, además de una academia de la FIFA con un coste de 15 millones de dólares.

La organización también se comprometió a construir 50 “mini campos FIFA Arena” y cinco campos de tamaño reglamentario con un coste total de 7.5 millones de dólares.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc