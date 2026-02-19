Más Información

EU sanciona a red de tiempos compartidos ligada al CJNG; opera en Vallarta y Nayarit

Monreal ordena a diputados respaldo a reforma electoral; "es obligatorio"; advierte

Detienen a hombre que usó botarga de sobrino de Layda Sansores; es liberado horas después

VIDEO Semar intercepta a semisumergible con 4 toneladas de cocaína; detienen a 3 personas

Diputado local de Morena, Francisco Vázquez, es exhibido en el Super Bowl LX; video difundido por su hija genera polémica

Comisión para la Reforma Electoral propone reordenar pluris y recorte al INE; estos son los cambios que plantea

Sarampión mantiene a México en semáforo "naranja profundo, sin llegar al rojo", asegura Narro Robles en Con los de Casa

Van por pensiones doradas de Luz y Fuerza del Centro, Pemex y CFE

“Para legitimar la reforma electoral, todos deben respaldarla”: Manuel Velasco

Critican fanatismos en los libros de texto

“LadyNaucalpan” es detenida tras agresión a ciclista en Polanco; joven enfrenta sanciones administrativas

Pasta de Conchos, dos décadas de lucha; familias exigen verdad y justicia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se sumó a los esfuerzos de la Junta de Paz para Gaza y anunció una inversión millonaria para construir campos de futbol, estadios, escuelas de futbol en y sus alrededores.

Infantino apareció por sorpresa en la reunión inaugural de la Junta de Paz que encabezó este jueves el presidente Donald Trump.

A su turno, Infantino señaló que “no solo tenemos que reconstruir casas, escuelas, hospitales y carreteras, sino también reconstruir y construir personas, emociones, esperanza y confianza. Y esto es lo que representa el futbol”.

Posteriormente, se transmitió un video sobre lo que la FIFA busca aportar y se reveló que el organismo va a destinar 2.5 millones de dólares a la iniciativa para construir campos y estadios de futbol, señalando que el deporte “une al mundo”.

“Estas inversiones crearán un ecosistema futbolístico completo diseñado para apoyar a las comunidades y a las generaciones futuras”, añadió el narrador en el video.

FIFA invertirá 50 msdd en estadio nacional de futbol en Gaza

Infantino apareció con una gorra con la leyenda MAGA (Make America Great Again), el movimiento que encabeza Trump.

El funcionario mantiene una estrecha relación con Trump, a quien en diciembre pasado entregó el “premio de la paz” de la FIFA en Washington.

En concreto, la FIFA se comprometió a invertir 50 millones de dólares en un estadio nacional de futbol en Gaza con capacidad para entre 20 mil y 25 mil espectadores, además de una academia de la FIFA con un coste de 15 millones de dólares.

La organización también se comprometió a construir 50 “mini campos FIFA Arena” y cinco campos de tamaño reglamentario con un coste total de 7.5 millones de dólares.

