Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que 9 miembros de Junta de Paz han prometido 7 mil millones de dólares para un paquete de ayuda a Gaza.

El mandatario recibió a líderes y representantes de más de 40 países que llegaron a Washington para participar en calidad de miembros y observadores en la primera reunión de la Junta de Paz impulsada por él para resolver conflictos, empezando por el de Gaza.

"Creo que es la junta directiva más importante, sin duda en términos de poder y prestigio. Nunca ha habido nada parecido, porque estos son los líderes mundiales más importantes", dijo Trump al abrir la cita.

Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait son los países que prometido los 7 mil millones, dijo Trump.

"Pero cada dólar gastado es una inversión en estabilidad y en la esperanza de una nueva y armoniosa (región)", dijo Trump al agradecer a los donantes.

La cantidad, aunque significativa, representa solo una fracción de los 70 mil millones de dólares que se calcula que se necesitan para reconstruir el territorio palestino devastado tras dos años de guerra.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asisten a la reunión, que se celebra en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre de Donald Trump.

Otros participantes incluyen también al mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam, así como representantes de Arabia Saudí, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uzbekistán, Catar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo. Presente está también el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump lanzó en Davos, Suiza, su Junta de Paz que supervisará su plan de paz para Gaza. Foto: EFE

Algunos países "se están pasando de listos", pero se sumarán, dice Trump

Trump insistió en que la mayoría de países invitados a unirse al organismo "han aceptado, y los que no lo han hecho, lo harán".

"Algunos se están pasando de listos. No funciona. Conmigo no te puedes pasar de listo. Están jugando un poco, pero todos, todos se están sumando: la mayoría de ellos muy rápido", dijo en referencia a la reticencia de algunas naciones a participar en el organismo impulsado por el estadounidense.

Además, Trump dijo que Estados Unidos está comprometiendo 10 mil millones de dólares a la Junta, sin especificar en qué se usará el dinero.

FIFA recaudará 75 millones de dólares para proyectos en Gaza

En su mensaje, Trump señaló que la FIFA ayudará a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza, posiblemente relacionados con el futbol.

Trump reiteró sus preocupaciones y críticas hacia las Naciones Unidas, señalando que "no ha estado a la altura" en la resolución de conflictos.

Sin embargo, afirmó que Estados Unidos "va a colaborar muy estrechamente con las Naciones Unidas".

"Algún día yo ya no estaré aquí. Creo que las Naciones Unidas serán mucho más fuertes", afirmó. "La Junta de Paz supervisará en gran medida a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcionen correctamente".

Según Trump, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarioes está "recaudando 2 mil millones de dólares para apoyar a Gaza".

Detalló que Noruega será anfitrión de una reunión de la Junta de Paz, y aprovechó para volver a criticar no haber recibido el Nobel de la Paz.

Por su parte, Japón celebrará un evento de recaudación de fondos con los países regionales.

