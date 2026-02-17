Más Información

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental este martes 17 de febrero; persiste la mala calidad del aire

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

EU lanza 3 nuevos ataques en el Pacífico y el Caribe contra supuestas narcolanchas; hay 11 muertos

Champions League: Horarios y canales para ver EN VIVO los Playoffs de este martes 17 de febrero

Sheinbaum no ve necesidad de que FGR investigue a Julio Scherer; "¿por qué no hablan de García Luna?", expresa

La presidenta informó que México participará como observador en la convocatoria del presidente de Estados Unidos, , para crear la Junta por la Paz en el Medio Oriente.

En su conferencia de prensa de este martes, la Mandataria federal dijo que la comunicación enviada al gobierno de Estados Unidos celebra que se busquen nuevos espacios para buscar la paz, pero México reconoce formalmente a como un Estado, pues es importante que se garantice la participación de Palestina e Israel en este proceso.

“Ya enviamos el comunicado. En el comunicado se dice que reconocemos la búsqueda de la paz en cualquier espacio que se abra, pero en este caso, cuando se trata particularmente de la paz en el Medio Oriente, dado que nosotros reconocemos a Palestina como estado”, dijo en .

Agregó que, como no se está planteando así, se optó por que se participara en carácter de observación, por lo que se enviará al ante la Organización de las Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos.

