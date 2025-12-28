El 2025 cierra como uno de los años más polémicos para algunos integrantes de la 4T, quienes fueron captados de viaje en países como Japón, España, Portugal y hasta Palestina. Sus vacaciones trajeron críticas al movimiento de la transformación, basado en principios de austeridad y justa medianía impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Andrés "Andy" López Beltrán con su viaje a Tokio, Japón, lideró la lista de nombres que pusieron en el ojo del huracán al partido guinda, sin embargo, no fue el único. Otros de los vacacionistas en el extranjero fueron el diputado Ricardo Monreal en España; el titular de la SEP, Mario Delgado, en Lisboa, así como el senador Gerardo Fernández Noroña y su viaje a Palestina.

Personajes como el diputado Enrique Vázquez Navarro, uno de los cercanos a Monreal, así como Pedro Haces, señalado por la fotografía junto al presunto líder criminal "El Limones", se suman al catalogo de morenistas que salieron del país. Aquí el recuento de los viajes:

"Andy" López y su polémica visita a Tokio, Japón

Las vacaciones de "Andy" López, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fueron de las más cuestionadas debido a los gastos revelados por Aristegui Noticias que reportó cenas de hasta 47 mil pesos y un consumo aproximado de 177 mil pesos por dos semanas de estancia en el hotel Okura ubicado en Tokio, Japón.

El viaje fue revelado el pasado 26 de julio por el periodista Claudio Ochoa Huerta, quien compartió en redes sociales fotografías del secretario de Organización de Morena en compañía del diputado morenista Daniel Asaf.

En otro momento "Andy" López fue captado caminando cuando salía de Prada, la firma italiana de lujo ubicada en Aoyama, uno de los barrios más sofisticados de Tokio.

Andy López Beltrán y el diputado Daniel Asaf, exmano derecha de AMLO, desayunan en el bufet del hotel Okura de Tokyo (26/07/2025). Foto: @ClaudioOchoaH

López Beltrán se defendió diciendo que viajó tras “extenuantes jornadas de trabajo” y en aerolíneas comerciales, donde, aseguró, solo pagó 7 mil 500 pesos por noche de hospedaje. Por medio de una misiva dijo que sus adversarios y los "hipócritas conservadores" mandaron a sus espías a acosarlo, fotografiarlo y comenzar una campaña de linchamiento político que sugería un viaje pagado con recursos públicos.

El tema fue tan criticado que la propia presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante una mañanera y solo dijo que su postura era siempre pensar que "el poder se ejerce con humildad". Por su parte, la líder de Morena Luisa María Alcalde salió a la defensa de "Andy" López diciendo que se le juzga de manera injusta y exagerada por “el simple hecho” de ser hijo del expresidente.

Monreal celebra su aniversario de bodas en Madrid

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Foto: Captura de pantalla

Asimismo, a finales de julio, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, fue captado en Madrid, España celebrando su aniversario de bodas número cuarenta junto a su esposa María de Jesús Pérez Guardado.

Sus vacaciones fueron cuestionadas por presuntamente ocupar recursos públicos y es que se filtraron fotografías donde se observa a él y su esposa desayunando en el restaurante Flor y Nata, del lujoso hotel Rosewood Villa Magna en Madrid. Debido al viaje, Monreal no acudió al Consejo Nacional de Morena del 20 de julio en la Ciudad de México.

Días después el morenista se defendió diciendo que se trató de un viaje de aniversario matrimonial y que no utilizó ni "un quinto" de los recursos del erario. Por medio de su cuenta de X, rechazó estar hospedado en el lujoso hotel, aunque reconoció que sí fue a España y que llevaba muchos años sin visitar otro país porque “tiene muchas actividades”.

Mario Delgado viaja a Lisboa sin "descuidar sus responsabilidades"

Mario Delgado Carrillo, fue captado vacacionando en el restaurante del hotel Pousada de Lisboa, Portugal. Foto: X @ClaudioOchoaH

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, también generó polémica tras ser visto vacacionando en el lujoso restaurante del hotel Pousada en Lisboa, Portugal.

Al igual que con "Andy" López, el periodista Claudio Ochoa difundió dos fotografías por medio de sus redes sociales en las que se observa al secretario de Educación sentado y con la mesa servida en el restaurante del hotel.

En su regreso a México y en la mañanera del 27 de julio, Delgado Carrillo admitió que su viaje lo realizó con sus propios recursos y sin "descuidar sus responsabilidades", aunque no detalló cuántos días viajó ni desmintió su estancia en el lujoso hotel.

Pedro Haces y la opulenta fiesta que organizó en Madrid

Pedro Haces Barba, diputado federal de Morena. Foto: Graciela López/ Cuartoscuro

De acuerdo con el periodista Claudio Ochoa Huerta, el diputado Pedro Miguel Haces Barba organizó una opulenta fiesta el pasado 18 de julio en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, España, donde fue captado Monreal junto a su esposa.

En la columna "La fiesta de Haces en España… y México", Ochoa Huerta detalla que el líder de la CATEM festejó su cumpleaños e invitó a cerca de 100 personas, entre ellas Monreal, el diputado Enrique Vázquez Navarro y la productora de telenovelas Carla Patricia Estrada Güitrón.

La noche en el lujoso hotel ronda los 15 mil pesos y el periodista dijo que Haces Barba también pagó una decena de habitaciones 5 estrellas para sus invitados.

El más reciente escándalo del diputado fue cuando se filtró una fotografía donde se ve junto a Edgar “Limones”, integrante de “Los Cabrera" y detenido en Durango por delitos de extorsión. El diputado negó los vínculos con el presunto líder criminal.

Diputado Enrique Vázquez, cercano a Monreal, es captado en antro de Ibiza

El diputado Enrique Vázquez Navarro, quien se ha mostrado como uno de los cercanos a Ricardo Monreal en San Lázaro, fue otro de los morenistas que viajaron a Europa este 2025.

Su presencia en el antro "Lío", uno de los "más caros" y exclusivos de Ibiza, fue revelada por el periodista Ochoa Huerta, quien compartió videos en su cuenta de X donde se observa a Vázquez Navarro bailando en el recinto.

El club nocturno se ubica en Carlos I, Puerto Deportivo Marina, Ibiza 07800 y de acuerdo con su página, el Lío es el "original y más extravagante del mundo". Además usa palabras como "exclusivo" y "opulente" para describirse.

Qué siga la fiesta en España, pero ahora en Ibiza.



El diputado de Morena, Enrique Vázquez @DiputadoEV, con el que anduvo Ricardo Monreal hace unos días por Madrid, ahora apareció en el antro “Lío”, uno de los más caros y exclusivos de la isla.



🕺🏼 pic.twitter.com/iEoo4BqcXc — Claudio Ochoa Huerta (@ClaudioOchoaH) July 24, 2025

Noroña visita Medio Oriente y rompe en llanto al hablar de Palestina...luego defiende a heredero de AMLO

Cuando Gerardo Fernández Noroña aún era presidente del Senado, fue invitado a visitar Palestina, un viaje que realizó luego de concluir su periodo en la Presidencia de la Cámara Alta.

El senador de la bancada guinda pidió licencia de 12 días desde el pasado 23 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre con el objetivo de recorrer algunas comunidades de Medio Oriente, sostener encuentros con autoridades locales y dar cuenta de las condiciones que se viven en la Franja de Gaza ante los ataques israelíes.

Los gastos del viaje, según comentó el senador, fueron costeados por el gobierno de Emiratos Árabes Unidos y su visita, dijo, fue con fines humanitarios ante lo que calificó como genocidio.

El senador Gerardo Fernández Noroña ofrece una videocharla para redes sociales desde Palestina este domingo 26 de octubre de 2025. Foto: Especial

El anuncio de su licencia le trajo criticas de que realizaría un viaje de "turismo político", acto que rechazó diciendo que no fue de vacaciones o a divertirse. En una de sus videocharlas y antes de regresar a México, Noroña rompió en llanto al hablar de las condiciones de pobreza y falta de acceso a salud en el pueblo palestino. "Está muy cabrón que veas esto y te hagas pendejo", lamentó.

Ahora, a unos días de concluir el 2025, el senador salió a la defensa de otro heredero de López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien recibió críticas por sus presuntas compras en tiendas de lujo en Houston, Estados Unidos.

“Yo de verdad quiero que se atrevan a decir a qué lugares podemos ir y a qué lugares no podemos ir. Que hagan una lista de una buena vez”, arremetió Noroña durante su vídeo charla de este viernes.

