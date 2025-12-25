Gerardo Fernández Noroña, famoso por sus excesos verbales en tribuna, su estilo de vida nada austero y sus viajes al extranjero, es uno de los senadores menos productivos, con solo tres iniciativas presentadas en lo que va de la presente legislatura.

De acuerdo con datos oficiales y actualizados del Sistema de Información Legislativa, Fernández Noroña ha presentado una iniciativa para la emisión de monedas conmemorativas y dos para reformar el Reglamento del Senado de la República.

Sin embargo, las tres iniciativas de encuentran pendientes de desahogar en comisiones.

El 29 de octubre de 2024, siendo presidente de la Mesa Directiva, propuso junto con el senador Carlos Lomelí reformar el artículo 98 del Reglamento del Senado para regular las votaciones nominales que se soliciten una vez cerrado el sistema electrónico de votaciones.

Para ello plantea indicar que una vez formulada la declaratoria respectiva las y los senadores que por diversa razón no hayan podido efectuar la votación nominal, podrán hacer mención a la Presidencia de la Mesa Directiva, del registro y sentido de su voto, exclusivamente para quedar plasmado en el diario de los debates, sin que modifique de ninguna forma el resultado de la votación declarado por la Secretaría.

Ese mismo día, Fernández Noroña presentó otra iniciativa también junto con el senador Lomelí, para reformar el artículo 76 del Reglamento del Senado, a fin de regular las intervenciones de los senadores sobre diversos temas fuera del orden del día.

El 11 de junio de 2025, propuso una iniciativa para que se emita una colección de monedas conmemorativas de las sedes históricas del Senado. Está propuesta fue suscrita también por el senador del PAN Mauricio Vila Dosal, quien hoy goza de una licencia para separarse de su escaño.

En contraste, la actual presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, ha presentado ocho iniciativas de reforma en los mismos 16 meses que lleva la presente legislatura.

