La Comisión de Marina del Senado de la República convocó a reunión extraordinaria el próximo 5 de enero, a fin de discutir y votar la solicitud del Ejecutivo para que se autorice el ingreso de tropas de grupos de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos.

También se abordará otra solicitud del Ejecutivo para permitir la salida de tropas de la Armada de México a fin de que participen en el evento denominador ”Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, del 18 de enero al 13 de marzo en Mississippi, Estados Unidos.

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó que una vez que la comisión apruebe los dictámenes, la Comisión Permanente debe autorizar el periodo extraordinario, “que se tendría que realizar antes del 19 (de enero). Podría ser el 13 de enero que se esté proponiendo a la Comisión Permanente para que convoque exclusivamente para desahogar este tema”.

En entrevista telefónica aclaró que tiene que ser el 7 de enero, porque es cuando sesiona la Comisión Permanente. “No hay que olvidar que los periodos extraordinarios, aunque sea solo para una cámara, cualquiera de los dos, Diputados o Senadores, requiere dos tercios” para aprobar el extraordinario.

