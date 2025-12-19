Un análisis de la Comisión de Economía del Senado destacó que la imposición de nuevos aranceles a la importación de productos asiáticos permitirá reactivar la producción y empleo en zonas productoras de calzado, textiles y juguetes en México, así como proteger más de 325 mil empleos que estaban en riesgo ante la competencia desleal.

La reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) para aplicar nuevos aranceles (de hasta 50%) a más de 1,400 productos de países sin tratado comercial, principalmente China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia, en sectores como textil, automotriz, acero y plástico, buscando proteger la industria nacional y entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

“Se busca proteger 325 mil empleos existentes, así como generar miles más en 19 sectores industriales estratégicos, como autopartes, automotriz, textil, confección, plásticos, calzado y aluminio”, se indicó.

El establecimiento de estos nuevos aranceles impulsaría la reindustrialización con contenido nacional; fomentaría la sustitución de importaciones; y protegería a los sectores productivos frente a distorsiones del comercio internacional.

Al respecto el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, expresó que esta reforma presidencial está en plena comunión con los objetivos del Plan México, es decir, con la reducción de la dependencia de proveeduría extranjera, del fortalecimiento de la industria nacional y el incremento del contenido regional en sectores estratégicos, acotó el legislador.

El senador por Morena dijo que se busca establecer las bases de nuestro “Programa de Protección para las Industrias Estratégicas de México”.

Indicó que México seguiría siendo fiel a sus acuerdos comerciales, al respetar los “aranceles consolidados” convenidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que simbolizan el nivel máximo de aranceles que un país miembro puede aplicar a un producto específico.

Reyes Carmona enfatizó que el respeto a la ley sigue siendo el máximo precepto que nuestro país abraza, mientras contrarresta la dependencia de su proveeduría desde otras regiones del hemisferio y se reactivarán industrias como la del calzado en León, Guanajuato que enfrenta una grave competencia desleal.

