Para que la política arancelaria que aprobó el Congreso de la Unión sea eficaz, es necesario que tenga “una implementación inteligente, flexible y revisable”, dijeron las Empresas Globales.
Añadió que se debe considerar la diversidad de los aparatos productivos nacionales y la dinámica de los mercados internacionales, por lo que la medida debe acompañarse de “mecanismos de adecuación, como esquemas de excepción para insumos críticos y bienes intermedios estratégicos, así como otros instrumentos administrativos que permitan ajustes ágiles y revisiones periódicas basadas en evidencia, con el objetivo de corregir distorsiones y evitar ineficiencias en las cadenas de suministro”.
Ello bajo la realidad de que hay empresas que importan sus insumos porque no hay oferta nacional suficiente ni en volumen, calidad o competitividad, por lo que sin esas importaciones no podrían mantenerse operando ni atender los compromisos de exportación, sobre todo en sectores estratégicos vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En un comunicado, planteó que la puesta en marcha de los aranceles de hasta 50% a productos y materia prima clasificados en mil 463 fracciones arancelarias debe atender a la “disponibilidad de producción nacional y su efecto en cadenas de valor y exportaciones; los efectos en costos, precios al consumidor y decisiones de inversión; y la capacidad operativa para una implementación eficiente y predecible, incluyendo criterios arancelarios y aduaneros”.
Agregó que es también necesario “fortalecer la coordinación institucional y la capacidad operativa de las autoridades, con el objetivo de reducir la complejidad administrativa”, dar certidumbre y contribuir al desarrollo de la economía formal.
Las Empresas Globales dijeron que reconocen que el objetivo es combatir prácticas desleales de comercio internacional, además de que en medio de prácticas globales de subvaluación que alteran el funcionamiento de los mercados y la competencia, “es legítimo que México fortalezca los instrumentos de política comercial que permitan proteger el empleo, la producción formal y la integración productiva nacional”.
Afirmaron que como empresas consideran que es importante tener reglas claras, un Estado de Derecho, así como condiciones equitativas para quienes operan conforme a la ley y realizan inversiones de largo plazo.
Señaló que tienen disposición para colaborar de manera técnica con la Secretaría de Economía y las demás autoridades, proporcionando información y participando en espacios de diálogo que ayuden a encontrar los beneficios de los aranceles a fin de reducir al mínimo los riesgos para la competitividad del país.
La efectividad de la política arancelaria estará determinada por la capacidad para impulsar el desarrollo industrial de México sin afectar su integración regional y global, ni la confianza de los inversionistas y de quienes generan valor y empleo en el territorio nacional, expuso el organismo del sector privado.
