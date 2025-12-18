Más Información

Gobierno adelanta compra de medicinas; investiga además a 10 farmacéuticas

Anulan criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú; reactivan orden de aprehensión contra dueño de Miss Universo

Sheinbaum: Con Trump se busca el mejor acuerdo en todos los temas; "sin pelearnos y cabeza fría", afirma

Primer ministro de Canadá asegura que Trump no le ha planteado abandonar el T-MEC; solo "revisarlo y ajustarlo", dice

Productores y transportistas alcanzan acuerdos con el gobierno en seguridad y sector agroalimentario; suspenden los bloqueos

Segob: en administración de Trump retornaron más de 145 mil migrantes mexicanos; dan atención a connacionales con "México te abraza"

Anuncian apertura de planes de electricidad a privados; primer paquete será de 5 mil mdd

Legisladores sesionan menos de una hora y se van de vacaciones

Desde Alito vs Noroña hasta el "Dipuhooligan"; así han sido los enfrentamientos entre legisladores

Los cuidaban… y los robaban; empresa de monitoreo satelital operaba para banda de robo a transporte

Cártel de Santa Rosa de Lima reclutó exmilitares colombianos contra el CJNG; EU acusa que se disputan el control de huachicol

Miles de vehículos chocolate ahora son más irregulares

Toronto. El presidente de , , no ha mencionado la posibilidad de abandonar el T-MEC, sino que solo ha hablado sobre su "revisión y ajustes", declaró el primer ministro canadiense, , en una entrevista, parte de cuyo contenido se dio a conocer este jueves.

En su entrevista de fin de año con la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que será emitida de forma íntegra el domingo, Carney afirmó que sus conversaciones con Trump, "han girado sobre la revisión y los ajustes del , no sobre que nadie lo abandone totalmente".

Carney también señaló que las conversaciones que Trump ha mantenido con la presidenta de México, , han girado en torno a la misma idea de renovar y actualizar el T-MEC que integran los tres países norteamericanos.

Los tres líderes norteamericanos se reunieron el pasado 5 de diciembre en Washington para asistir al sorteo final del , que se disputará en los tres países.

"De lo que hablamos, los dos presidentes y yo mismo, fue sobre el proceso de revisión, de , del T-MEC. Hablamos de calendarios potenciales, aunque no llegamos a acuerdos sobre un calendario específico para eso", añadió Carney en un extracto de la entrevista publicado este jueves por CBC.

Los tres países tienen que indicar antes del 1 de julio de 2026 si quieren extender el T-MEC, por otros 16 años, revisarlo o abandonar el acuerdo, que ha sido criticado por Trump pese a ser negociado durante su primera presidencia (2017-2021).

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el pasado 10 de diciembre que las tres posibilidades están sobre la mesa y que la relación comercial decon Canadá es muy distinta de la que mantiene con México, por lo que están manteniendo ya conversaciones por separado.

