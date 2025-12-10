Más Información

El representante comercial de Estados Unidos, , afirmó que se está discutiendo por separado con Canadá y México los asuntos relacionados con el, debido a que la relación económica que tienen con cada uno de los dos países es “muy diferente”, y no descartó la posibilidad de poner fin al tratado, tal como se le conoce, o negociar acuerdos bilaterales, en vez del trilateral.

En un evento organizado por The Atlantic Council, Greer subrayó la importancia de la programada para 2026 y señaló que “nuestra relación económica con Canadá es muy, muy diferente a nuestra con México. La situación laboral es diferente. El perfil de importación y exportación es diferente. El es diferente”.

En ese sentido, manifestó que “tiene sentido hablar de las cosas por separado con Canadá y México” y que de hecho “ya estamos hablando con ellos por separado. No he tenido ninguna reunión este año en la que me haya sentado con Canadá y México en una sala y hayamos hablado juntos sobre el USMCA (como se conoce al T-MEC en Estados Unidos)”.

El representante comercial estadounidense dijo que la relación económica de EU con Canadá "es muy, muy diferente a nuestra relación económica con México". Foto: Especial
El representante comercial estadounidense dijo que la relación económica de EU con Canadá "es muy, muy diferente a nuestra relación económica con México". Foto: Especial

"Podría haber un sustituto"

Sobre la posibilidad de que las negociaciones deriven en tener dos acuerdos, uno con México y otro con Canadá, en vez del actual pacto trilateral, el representante comercial estadounidense señaló que “podría haber un par de protocolos adjuntos al acuerdo, podría haber un sustituto. Hay muchas cosas que se podrían hacer”.

Sin embargo, reconoció que hay áreas “en las que una podría tener sentido. Las normas de origen son una de ellas. ¿Nos alineamos en cierta medida en las políticas de comercio exterior? Esa podría ser otra. Los podrían ser otra área”, dijo.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el T-MEC “desaparezca por completo y sea simplemente sustituido por nuevos acuerdos”, Greer respondió: “¿Se podría salir? Sí, se podría salir. ¿Se podría revisar? Sí. ¿Se podría renegociar? Sí. Todas esas cosas están sobre la mesa”.

El presidente estadounidense, , no ha descartado la posibilidad de reemplazar el T-MEC con un nuevo acuerdo, pero también ha mencionado que en vez de un acuerdo trilateral, podría haber dos acuerdos distintos, uno con México y otro con Canadá.

