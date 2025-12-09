Más Información

Tras el encuentro que tuvo en el sorteo de la FIFA con y con el primer ministro de Canadá, , la presidenta señaló que el mandatario de estadounidense pidió que fuera un encuentro trilateral.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que podría ir a Washington DC a tener un encuentro con Donald Trump, pero aún no hay fecha.

“Él decidió (Trump) que fuera una reunión trilateral, no tenía mucho tiempo, entonces decidió que mejor fuera una reunión entre los dos presidentes, el presidente de Estados Unidos, su servidora, y el primer ministro de Canadá.

“Tuvimos la reunión trilateral después se planteó la posibilidad de que incluso pudiera ir yo a la Casa Blanca, pero él ya tenía su agenda muy llena. Quedamos de acordar una en la que pueda ir a Washington ya en otras condiciones”, dijo la Presidenta.

“No hay una fecha en particular, pero como ustedes saben tenemos una buena relación y sería cuestión de fijar la fecha. Se llegó a un acuerdo de cómo vamos a seguir trabajando los temas comerciales y vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora”, agregó.

, encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó que el próximo 11 de diciembre viene una delegación de Estados Unidos para seguir con los diálogos sobre seguridad.

El Grupo de Implementación de Seguridad está integrado por funcionarios del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Doméstica, del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Justicia, del Departamento del Tesoro y del Pentágono.

“Son reuniones de seguimiento al entendimiento que tuvimos con Estados Unidos”, refirió la titular del Ejecutivo federal.

