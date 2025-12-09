Marcela Figueroa Franco, secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que a 14 meses del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se presenta una disminución del 37% del promedio diario del homicidio doloso.

En el informe mensual del gabinete de Seguridad durante la conferencia matutina de este 9 de diciembre, Marcela Figueroa Franco detalló que en cuando inició el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se registraban 86.9 homicidios diarios, cifra que ha bajado a 54.7 en noviembre pasado, es decir, 32 homicidios menos diarios

"A 14 meses del inicio de la presente administración podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso de forma mensual de septiembre de 2024, es decir al inicio de la administración, a noviembre de 2025 el mes que acaba de concluir, destaca una disminución del 37% del promedio diario respecto a septiembre de 2024.

"En los últimos 14 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum inició la administración de 86.9 homicidios diarios en el país y en noviembre de 2025 este promedio cerro en 54.7 [...] Esta reducción es equivalente a 32 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre 2024 lo que confirma esta disminución sustantiva de la violencia".

Señaló que con estos índices, noviembre de este año es el noviembre más bajo en los últimos 10 años.

En Palacio Nacional, la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que siete entidades concentraron el 51% del total de homicidios dolosos del país en lo que va este año, en donde Guanajuato encabezó esta cifra con el 11%, le sigue Chihuahua con 7.6%, en tercer lugar se ubicó Baja California con 7.3%, le siguió Sinaloa con 7.1%, en quinto lugar el Estado de México con 6.5%, en sexto lugar Guerrero con 5.7% y en séptimo lugar Michoacán con 5.5% del total nacional.

