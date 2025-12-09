La Mañanera del Pueblo, 9 de diciembre, minuto a minuto

Sigue lo más relevante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional.

07:55.- Resalta el Primer Informe de Estrategia de Paz, llevado a cabo en Celaya, Guanajuato.

07:54.- Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informa que se han llevado a cabo 404 Ferias de Paz,

07:53.- Marcela Figueroa asegura que las denuncias por extorsión han aumentado en el número 089.

07:45.- Indica que 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidios dolosos, encabezando la lista Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Jalisco.

07:43.- Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Estado de México encabezan los estados con mayor registro de homicidios dolosos.

07:42.- Indica que el mes de noviembre pasado fue el noviembre con menos homicidios registrados.

07:41.- Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informa que, de septiembre de 2024 a noviembre de 2025, los homicidios bajaron un 37% del promedio diario, respecto a septiembre de 2024.

07:38.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este martes, acompaña a la presidenta el gabinete de Seguridad para informar sobre los avances en este rubro al cierre de noviembre.

También se encuentra Roberto Velasco, encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Efraín Morales, titular de Conagua.

