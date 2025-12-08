Más Información

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Trump acusa a México de incumplir Tratado de Aguas; amaga con aplicar arancel del 5% en respuesta

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Avanza en San Lázaro aumento de aranceles a productos chinos y de países sin tratado comercial; incrementos van del 10 al 50%

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Detienen a César Duarte en Chihuahua; FGR lo investiga por lavado de dinero y desvío de recursos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Imágenes revelan el traslado de explosivos que estallaron en Coahuayana, Michoacán; iban cubiertos con plátanos

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Embajada de EU pide información sobre paradero de Ryan Wedding, exatleta ligado al Cártel de Sinaloa; recompensa es de 15 mdd

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

Sheinbaum encabeza la 139 Asamblea General Infonavit; destaca avances en derecho a vivienda digna

La embajada de Estados Unidos en México hizo un llamado a aportar información sobre el paradero del exatleta olímpico Ryan James Wedding, a quien señaló de estar en alianza con el .

En un nuevo video difundido en sus redes sociales, la embajada estadounidense indicó que James Wedding es uno de los criminales más buscados del FBI por dirigir una organización violenta dedicada al tráfico internacional de cocaína.

“Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos al 5525 7920 00”, destacó la representación diplomática a cargo del embajador Ronald Johnson.

Lee también

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció en noviembre una operación policial para encontrar al exatleta olímpico acusado de liderar una red de narcotráfico y de trabajar con el Cártel de Sinaloa.

Wedding es un exatleta olímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional. (…) Actualmente, es el mayor distribuidor de cocaína de ", dijo Bondi.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]