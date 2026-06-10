Los fanáticos de los videojuegos y del universo Marvel tienen una nueva razón para emocionarse. Tras años de expectativa, Marvel’s Wolverine se perfila como uno de los lanzamientos más esperados para PlayStation 5, prometiendo una aventura cargada de acción, combates intensos y una historia protagonizada por uno de los héroes más icónicos de los X-Men.

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Amazon México lanza preventa del videojuego Marvel's Wolverine

Marvel's Wolverine es uno de los videojuegos más esperados para PlayStation 5, desarrollado por Insomniac Games, el estudio responsable de éxitos como Marvel's Spider-Man y Marvel's Spider-Man 2. Inspirado en uno de los personajes más populares de Marvel Comics, el título promete ofrecer una experiencia más madura, intensa y enfocada en la brutalidad característica de Logan, mejor conocido como Wolverine.

Aunque los detalles de la historia se mantienen bajo reserva, el juego presentará una aventura original protagonizada por el legendario mutante de las garras de adamantium. Los avances mostrados hasta ahora sugieren una narrativa cinematográfica, combates cuerpo a cuerpo dinámicos y un tono más oscuro que el visto en otros títulos de superhéroes. Todo ello estará respaldado por el poder gráfico de la PS5, con escenarios detallados, tiempos de carga mínimos y una experiencia inmersiva de nueva generación.

Además de la acción frenética, los jugadores esperan conocer más sobre el pasado de Logan, sus habilidades regenerativas y los conflictos que lo han convertido en uno de los personajes más complejos del universo Marvel.

Gracias al prestigio de Insomniac Games y la enorme popularidad del personaje, Marvel's Wolverine apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes para PlayStation 5 y en una compra obligada para los seguidores de los videojuegos de acción y los fanáticos de los X-Men.

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