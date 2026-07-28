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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que instaló 55 Ferias de Regreso a Clases 2026, que se llevarán a cabo en distintas entidades de la República a partir del 31 de julio hasta el 4 de septiembre, con el objetivo acercar útiles escolares, uniformes, calzado, cortes de pelo, emisión de certificados médicos y actas de nacimiento, así como otros artículos accesibles y de calidad a madres, padres y personas tutoras de niñas, niños y adolescentes estudiantes.
A través de un comunicado, explicó en la Ciudad de México la feria tendrá como sede el complejo Expo Reforma, el cual abrirá sus puertas a las familias y estudiantes el sábado 15 y domingo 16 de agosto desde las 09:00 y hasta las 18:00 horas.
Destacó que en la página oficial de la Feria de Regreso a Clases los consumidores pueden consultar el directorio de ubicaciones y fechas de cada una de las ferias que se realizarán en el país.
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Detalló que los proveedores participantes pondrán a disposición de las y los consumidores ropa escolar, mochilas, calzado, libros, papelería y servicios de telecomunicaciones a bajo costo con promociones claras y descuentos que permiten maximizar el presupuesto familiar.
Precisó que personal adscrito a la dependencia brindará asesorías jurídicas sobre los derechos en materia de consumo a quienes lo soliciten, así como talleres correspondientes a la Tecnología Doméstica a la población.
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Adicionalmente, la Profeco invitó a las familias a consultar la Guía de Regreso a Clases, creada con la finalidad de contribuir en el cuidado del bolsillo de los hogares a través de la organización, comparación y planeación de un presupuesto para el comienzo del nuevo ciclo escolar.
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