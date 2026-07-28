Plata, el holding financiero de tecnología que opera Banco Plata en México, refuerza su estructura de gobierno corporativo con la incorporación de Michael S. Piwowar, ex comisionado de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), y John J. Sullivan, ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, como consejeros independientes del Consejo de Administración de su sociedad controladora en el país.

Con esta acción, Plata suma a su mesa directiva experiencia en mercados financieros, regulación bursátil, asuntos legales internacionales y seguridad nacional, mientras continúa su trayecto de crecimiento regional y consolidación institucional.

Leer también Plata se convierte en el banco digital privado más valioso de América Latina; es valorado en 5 mil mdd

Plata avanza en México y Colombia

Banco Plata, la institución financiera de más rápido crecimiento en América Latina y el banco digital privado más grande por volumen de clientes, inició operaciones bancarias en México en marzo de 2026. En julio de ese mismo año, la Superintendencia Financiera de Colombia autorizó a la compañía a comenzar operaciones en ese país.

En este contexto, Plata fortalece su estructura operativa con la incorporación de Piwowar y Sullivan. De acuerdo con Neri Tollardo, CEO de Banco Plata, la experiencia de ambos será valiosa para el desarrollo de las operaciones en México y Colombia.

“Hoy atendemos a 4 millones de clientes activos, contamos con más de 5,000 colaboradores y tenemos el respaldo de inversionistas internacionales de primer nivel. Desde el inicio hemos buscado crecer con disciplina, fortalecer nuestros procesos y operar bajo estándares regulatorios sólidos”, mencionó Tollardo respecto a la incorporación de ambos consejeros.

Michael S. Piwowar aporta experiencia regulatoria y financiera

Director ejecutivo del Psaros Center for Financial Markets and Policy de Georgetown University, Michael S. Piwowar se une a Plata con la promesa de contribuir al trabajo del Consejo durante esta nueva etapa empresarial.

“He dedicado mi carrera a la regulación y al fortalecimiento de los mercados financieros. Plata ha demostrado un compromiso claro con el crecimiento ordenado y el cumplimiento regulatorio mientras desarrolla sus operaciones en distintos países”, señaló Piwowar.

Su carrera ha destacado en la consultoría económica. Entre 2013 y 2018 se desempeñó como comisionado de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC.

Además, fue economista en jefe de la bancada republicana del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, donde participó en la elaboración de los apartados relacionados con la SEC dentro de las leyes Dodd-Frank y JOBS. En su currículum también destaca su trabajo como economista sénior del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante las administraciones de George W. Bush y Barack Obama.

Respecto a sus estudios, Piwowar es licenciado en Servicio Exterior y Política Internacional por Pennsylvania State University, cuenta con un MBA por la McDonough School of Business de Georgetown University y un doctorado en Finanzas por Pennsylvania State University.

John J. Sullivan suma visión legal, diplomática y de seguridad nacional

Sobre su llegada a Plata, John J. Sullivan mostró entusiasmo al integrarse al Consejo y destacó la posición sólida de la corporación en este camino de crecimiento. “La compañía se ha convertido en poco tiempo en una institución financiera digital relevante, respaldada por tecnología propia”, comentó.

John J. Sullivan se integra al Consejo de Administración de Plata. Foto: Cortesía

Sullivan es egresado de Brown University y cuenta con un título en Derecho por Columbia Law School, donde fue editor de reseñas de la Columbia Law Review. Ha desempeñado funciones como diplomático, abogado y servidor público estadounidense durante más de cuatro décadas y cinco administraciones presidenciales.

En el sector empresarial fue socio de Mayer Brown LLP, donde cofundó el área de seguridad nacional de la firma y asesoró a empresas internacionales en comercio exterior.

En el servicio público, fue embajador de Estados Unidos en Rusia durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, así como subsecretario de Estado durante el gobierno de Trump.

Con estos nombramientos, Plata busca acompañar su expansión regional con una estructura de gobierno más robusta, alineada con estándares regulatorios internacionales y con la experiencia necesaria para operar en mercados cada vez más exigentes.

Leer también Cruz Azul presume consolidación deportiva; destaca crecimiento financiero bajo la gestión de Víctor Velázquez