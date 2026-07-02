La banca digital también está volteando hacia el efectivo. Banco Plata anunció el despliegue de una red de más de 300 cajeros automáticos inteligentes en el país, en el contexto de que ocho de cada 10 transacciones en México aún se realizan con dinero en efectivo.

La institución financiera informó que estos cajeros serán su único punto de contacto físico con los usuarios y estarán diseñados para realizar operaciones como retiros y depósitos de efectivo, pago de servicios, pagos a tarjetas de crédito y transferencias interbancarias. Además, permitirán operaciones con o sin tarjeta física mediante códigos QR, así como el uso de billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay.

De acuerdo con Neri Tollardo, cofundador y director general de Banco Plata, la decisión responde a la necesidad de adaptarse a los hábitos de los usuarios mexicanos, quienes continúan utilizando el efectivo de manera predominante. El directivo señaló que los nuevos cajeros también buscan ofrecer un punto seguro para realizar depósitos y retiros sin que las personas tengan que trasladar dinero en la vía pública.

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La empresa destacó que los dispositivos son digitales y pueden ser programados y actualizados de manera constante para incorporar nuevas funcionalidades y productos financieros. La red física, añadió, está concebida como una extensión de su aplicación móvil y podrá habilitar servicios universales, como retiros mediante códigos QR y soporte para distintas billeteras digitales.

Banco Plata ya inició el despliegue de las primeras 50 unidades, que serán instaladas entre junio y agosto de 2026 en ocho ciudades: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Toluca, Puebla, Cancún y Puerto Vallarta.

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La meta es alcanzar 300 cajeros en menos de un año y ampliar la presencia física de la institución en el mercado mexicano.

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