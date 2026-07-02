Si llevas tiempo esperando una buena oportunidad para comprar una consola híbrida, Amazon México acaba de lanzar una oferta que vale la pena considerar.

La Nintendo Switch OLED puede encontrarse en tan solo $5,646.00, además de ofrecer la posibilidad de pagarla a meses sin intereses con tarjetas participantes, lo que facilita aún más estrenar una de las consolas más populares del mercado.

Ya sea para disfrutar de títulos exclusivos de Nintendo o para jugar en casa y llevar la diversión a cualquier lugar, esta promoción convierte a la Switch OLED en una de las compras más atractivas del momento.

¿Por qué comprar la Nintendo Switch OLED?

La versión OLED representa una evolución del modelo original gracias a mejoras en la pantalla, el audio y la experiencia de uso.

Entre sus características más destacadas se encuentran:

Pantalla OLED de 7 pulgadas, con colores más intensos y un mejor contraste.

Tres modos de juego: portátil, sobremesa y conectado al televisor mediante la base incluida.

Base con puerto LAN para una conexión más estable en partidas en línea.

Audio mejorado para disfrutar de una experiencia más inmersiva en modo portátil.

Almacenamiento interno de 64 GB, ampliable mediante tarjetas microSD.

Controles Joy-Con desmontables con funciones de vibración HD y sensor de movimiento.

Lleva tus juegos favoritos a cualquier lugar

Uno de los mayores atractivos de la Nintendo Switch OLED es su versatilidad. Puedes comenzar una partida en el televisor, continuarla en modo portátil durante un viaje o utilizar el modo sobremesa para compartir la pantalla con amigos.

[Publicidad]

Además, cuenta con un amplio catálogo de juegos exclusivos y títulos de terceros que la convierten en una excelente opción para jugadores de todas las edades.

Entre algunos de los juegos más populares destacan:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Super Mario Bros. Wonder

Mario Kart 8 Deluxe

Animal Crossing: New Horizons

Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura

Super Smash Bros. Ultimate

Así funcionan los meses sin intereses

Además del descuento que deja la consola por debajo de los 6 mil pesos, Amazon México permite aprovechar promociones de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

[Publicidad]

Por lo anterior, aplica hasta por 15 meses sin intereses únicamente con tarjeta de crédito BBVA.