La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que el pasado 29 de junio se revocó el certificado de explotador de servicios aéreos a la aerolínea Magnicharters.

En un comunicado, la SICT detalló que durante todo el procedimiento de revisión del estatus de la aerolínea se respetó el derecho de audiencia otorgando a la empresa los plazos legales para presentar información y pruebas.

Sin embargo, la documentación presentada resultó insuficiente para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos para seguir prestando el servicio como operador aéreo.

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La SICT destacó que todas las acciones realizadas por la autoridad se llevaron a cabo oportunamente con sustento técnico y jurídico y con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y proteger a las personas usuarias del transporte aéreo.

La decisión de revocar el certificado de explotador de servicios aéreos fue resultado de un proceso formal de supervisión que inició con una verificación mayor extraordinaria realizada del 12 al 16 de enero de 2026, en la que se identificaron incumplimientos a la normativa aeronáutica.

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La Agencia Federal de Aviación Civil informa: pic.twitter.com/BqA1lSpyKw — AFAC (@AFAC_mx) July 2, 2026

Posteriormente, la autoridad emitió los requerimientos correspondientes para que la empresa corrigiera las deficiencias detectadas al no acreditarse el cumplimiento en las acciones correctivas.

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El 14 de abril, la AFAC ordenó la suspensión temporal de las operaciones de la empresa como medida preventiva para preservar la seguridad operacional.

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“La AFAC reitera que la seguridad aérea no es negociable. Cada decisión se adopta con base en evidencia técnica, dentro del marco legal y respetando el debido proceso privilegiando en todo momento la protección a las y los pasajeros así como la seguridad del sistema aeronáutico nacional”, aseguró la SICT.

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