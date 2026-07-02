Durante 110 años EL UNIVERSAL ha ejercido un periodismo independiente, sin sesgos ideológicos o políticos.

Es una casa donde todas las corrientes de pensamiento han tenido y seguirán teniendo total libertad. Nuestro único compromiso es con nuestros lectores, con el periodismo y la libertad de expresión.

El Gran Diario de México se ha conducido en estos años con estándares éticos y esa misma convicción nos obliga a reconocer los errores en los que incurrimos.

Hace unos días, ofrecimos a la familia del escritor Carlos Monsiváis y a nuestros lectores una disculpa pública por la difusión de un contenido cuya veracidad no pudo ser sustentada por su autor, un excolaborador externo. Debimos haber sido más cuidadosos con nuestros procesos internos.

Hoy reafirmamos esa disculpa y la hacemos extensiva al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteramos que esta casa editorial ha ajustado los protocolos internos para evitar la repetición de un error de este tipo.

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Para EL UNIVERSAL la responsabilidad, la imparcialidad y la transparencia son los mayores valores éticos.