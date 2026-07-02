Durante la administración de Claudia Sheinbaum la Secretaría de Marina intensificó los operativos para el decomiso de droga y como consecuencia crecieron las detenciones de mexicanos y extranjeros en embarcaciones menores en aguas nacionales por el trasiego de enervantes.

En los dos últimos años y medio, según estadísticas de Marina obtenidas por EL UNIVERSAL, se detuvo a 189 mexicanos y 156 extranjeros por tráfico de drogas en altamar.

Fuente: Secretaría de Marina (Semar)

Los arrestos, tanto de extranjeros como de mexicanos, registran un aumento de 70%. En 2024 fueron capturadas 103 personas y en 2025 se documentaron 175, en tanto que de enero a junio de 2026 ya se detuvieron 67 sujetos.

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Los principales países de origen de los extranjeros detenidos entre 2024 y junio de 2026 son Ecuador, con 84 personas; Guatemala, con 39, y Colombia, con 22. También hay cinco peruanos, dos de Costa Rica, un nicaragüense, un beliceño, un cubano y un salvadoreño.

Los estados que ocupan los primeros lugares en detenciones de mexicanos y extranjeros en el mar son: Michoacán, con 104; Guerrero, con 77; Chiapas, con 57, y Oaxaca, con 34.

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Fuentes consultadas refieren que existe una cooperación internacional en la región y operaciones navales de inteligencia. En la presente administración suman más de 74 toneladas de cocaína aseguradas en mares mexicanos.

En otra acción de las fuerzas de seguridad, se localizaron 13 bultos con 384 paquetes de presunta droga y un peso aproximado de 384 kilos. Foto: Especial

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Durante la madrugada de este martes se efectuaron dos aseguramientos en inmediaciones de las playas de San José El Hueyate, Chiapas, donde navales detuvieron a ocho presuntos infractores de la ley y aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína.

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La primera acción se efectuó en una embarcación menor, fueron capturados tres guatemaltecos y un ecuatoriano. Los efectivos incautaron 29 bultos con 860 paquetes y un peso aproximado de 860 kilos de cocaína.

En la segunda acción se detectó una embarcación con dos motores fuera de borda y cuatro tripulantes a bordo, tres mexicanos y un ecuatoriano; se localizaron 13 bultos con 384 paquetes y un peso aproximado de 384 kilos.

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Mario Alberto Luna Pavo, consultor en análisis delictivo, considera que las detenciones de extranjeros en embarcaciones menores se enmarcan en la dinámica que autoridades navales identifican de manera recurrente en el Pacífico mexicano: el traslado de cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica con destino a territorio nacional y, posteriormente, a Estados Unidos.

Agrega que los aseguramientos forman parte de las operaciones de vigilancia e inteligencia que la dependencia ha reforzado en los últimos años para detectar rutas y movimientos vinculados al narcotráfico marítimo.

“Más allá de los aseguramientos y detenciones, los casos registrados en el Pacífico mexicano muestran que las redes dedicadas al tráfico de drogas mantienen una operación de carácter transnacional”, asegura el especialista a El Gran Diario de México.

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Abunda en que la presencia frecuente de tripulantes extranjeros en las embarcaciones interceptadas refleja la articulación de distintas células y operadores en la ruta marítima que conecta las zonas productoras de Sudamérica con los puntos de recepción y distribución en México.

El consultor en análisis delictivo señala que la actividad de intercepción y vigilancia marítima mantiene una presión constante sobre las organizaciones criminales que operan en esta región.

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También dice que se mantiene vigente el fortalecimiento de coordinación con otros países y los mecanismos de intercambio de información para identificar embarcaciones, rutas y operadores.

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Gabriela Nava Sánchez, maestra en seguridad nacional, expresa que las estadísticas son un indicio que dan muestra del carácter transnacional de la delincuencia organizada y la capacidad que tienen las organizaciones de origen mexicano de expandir sus operaciones hacia el territorio del hemisferio.

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“En este sentido, las nacionalidades de las personas que ha logrado detener la Semar nos muestran diferentes indicios. En principio, que Guatemala, Colombia y Ecuador constituyen tres puntos logísticos para las organizaciones criminales mexicanas en materia de producción y trasiego de drogas, principalmente cocaína.

“Pero también lo es de otros delitos conexos a la delincuencia organizada como puede ser el tráfico de personas, incluido el lavado de dinero y, eventualmente, el tráfico de armas”, subraya Nava Sánchez.

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La especialista en seguridad nacional destaca que “la nacionalidad de estos detenidos nos deja inferir nuevamente las rutas marítimas por las cuales están haciendo este trasiego de drogas, que provienen y están saliendo principalmente por Ecuador para llegar por el Pacífico hacia México y continuar hacia Estados Unidos, ya sea por tierra o por mar.

“Es urgente la cooperación internacional para poder hacer frente a esta característica transnacional de las organizaciones criminales. Sin embargo, en lo que respecta a las relaciones de México con los tres países involucrados, Ecuador, Guatemala y Colombia, en este momento es un reto.

“En principio, porque las relaciones entre Ecuador y México están en pausa por el caso del exvicepresidente Jorge Glas Espinel, aunque recientemente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, ha manifestado su voluntad de reanudar las relaciones diplomáticas con nuestro país”, comenta la especialista.

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