La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, recordó a su esposo Carlos Manzo, quien fue asesinado hace ocho meses presuntamente por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mientras inauguraba el Festival de las Velas el 1 de noviembre de 2025.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la alcaldesa se refirió a este homicidio como un “crimen de Estado” y aseguró que las autoridades federales se han limitado a detener solo a personas que tuvieron una participación indirecta en el ataque armado.

“A nadie le ha importado investigar verdaderamente quién te mandó a quitar la vida. Ocho meses en donde sólo ha habido cortinas de humo, queriendo desviar la atención e interés verdadero”, denunció.

Lee también Sheinbaum: si hoy EU decide no prorrogar T-MEC, tratado sigue por 10 años; continuaría con revisiones anuales

De acuerdo con Quiroz, en estos ocho meses el nombre de Carlos Manzo se ha sumado a la lista de presidentes municipales que hoy ya no están con sus familias “por querer decir la verdad y todo por confrontar al sistema y a toda la corrupción que existe dentro del poder”.

La alcaldesa de Uruapan aseguró que cada día que pasa no recuerda solamente a Manzo, sino que también tiene presente a los millones de mexicanos que han tenido que atravesar por la pérdida de un ser querido, así como las madres buscadoras que, dijo, lejos de recibir apoyo, son criticadas y reprimidas por las autoridades.

[Publicidad]

“Por todas aquellas injusticias que se quedan simplemente en una carpeta de investigación que a nadie le importa. México, hoy más que nunca, tiene hambre y sed de justicia. Que Dios nos guarde y que el miedo no nos paralice”, concluyó su mensaje.

Lee también Colectivos de búsqueda acusan represión en Calzada de Tlalpan; SSC CDMX anuncia investigación y César Cravioto ofrece disculpas

Según reveló el 23 de noviembre de 2025 el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, el asesinato de Carlos Manzo fue coordinado por integrantes del CJNG a través de un grupo de WhatsApp.

[Publicidad]

Además, autoridades federales capturaron a Jorge Armando “El Licenciado”, identificado como autor intelectual del homicidio y uno de los líderes que planearon el asesinato del entonces presidente municipal de Uruapan.

“El Licenciado”, de acuerdo con labores de inteligencia, ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos, para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Previo al homicidio, les indicó a los participantes que debían disparar “aún cuando Carlos Manzo estuviera acompañado, y con quien estuviera acompañado” porque debían ultimarlo “a como dé lugar”.

em/apr