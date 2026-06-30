Después de repliegue de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contra manifestantes en Calzada de Tlalpan, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas exigieron un alto a lo que calificaron como represión institucional, una investigación y una disculpa pública del secretario de gobierno, César Cravioto, y del titular de dicha dependencia, Pablo Vázquez.

En conferencia de prensa desde la Glorieta de las y los Desaparecidos, madres buscadoras relataron que esta mañana, mientras se hacía la actividad pacífica denominada “¿Y si sí? Nos regresan a los desaparecidos: Cascarita contra el olvido”, fueron víctimas de actos de intimidación por parte de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), aproximadamente.

“Familiares, personas solidarias y medios de comunicación fuimos agredidos físicamente y amenazados en distintas ocasiones, recibiendo golpes por elementos policiacos que en ningún momento se identificaron, que mantenían el rostro cubierto y no portaban sus nombres de manera visible. Asimismo, una persona solidaria fue ahorcada al momento de querer proteger la manta que traía consigo. Como resultado de este uso desproporcionado de la fuerza, hoy tenemos a varias personas con lesiones”, indicaron.

Bloqueo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Ermita de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Detallaron que los policías arribaron en motocicletas —algunas de ellas sin balizar y con placas de circulación particulares—transitando en sentido contrario en la Calzada de Tlalpan. Activistas y periodistas también fueron encapsulados en diferentes ocasiones por estos.

“En el momento de desplegar nuestras mantas con los rostros de nuestros seres queridos desaparecidos, la policía capitalina, sin mediar diálogo alguno, comenzó a empujarnos e intentó arrebatarnos nuestras lonas para reprimir la manifestación. Cabe señalar que entre las personas agredidas se encontraban familiares de víctimas de desaparición, destacando la presencia de Fernando Vargas, Sandra Ojeda, Dolores Mosco Ibarra, María del Refugio Palacio, Angelina Castillo y Gabriela Alonso”, comentaron.

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Luego de llevar a cabo otra cascarita en Avenida Paseo de la Reforma y con destino al partido entre México y Ecuador, buscadoras denunciaron enérgicamente estos actos de represión porque “esa no puede ser la respuesta del Estado frente a la protesta pacífica y la digna lucha de las familias”. Señalaron que a las familias buscadoras no se les puede silenciar con violencia e intimidación. Por lo que hoy salieron a las calles a exigir verdad y justicia, pues en México hacen faltan 135 mil personas desaparecidas.

Bloqueo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Ermita de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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“Por años, las familias buscadoras hemos enfrentado el abandono institucional, y ahora estamos enfrentamos la represión y mano dura de funcionarios que han repetido incontables veces que caminan con nosotras. La búsqueda de nuestros seres queridos no se negocia, no se pacta y no se reprime, porque seguiremos clamando por justicia las veces que sean necesarias, hasta que todas las personas regresen a casa.

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¡Hasta encontrarles!”, expresaron esta tarde.

Fernando Vargas, papá de Olín Hernando, desaparecido en 2024, denunció haber sido golpeado por uniformados: “Estamos manifestándonos de forma pacífica y mandan un piquete de granaderos a agredirnos, empujarnos, patearnos y a quitarnos nuestras mantas", dijo el padre buscador, quien fue grabado por testigos cuando fue agredido.

Bloqueo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Ermita de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Vázquez pide investigación

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana explicó que elementos realizaron una línea de contención en Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa debido a la presencia de manifestantes y con la intención de evitar el bloqueo total de dichas vialidades.

"Tras dialogar, se permitió la expresión pública sobre la totalidad de la Calzada de Tlalpan, por lo que el personal de la Policía Metropolina se replegó", agregó por medio de X.

Vázquez dijo que se desplegó un contingente policíaco para brindar acompañamiento, evitar el bloqueo total de la Calzada y garantizar la circulación de los automovilistas. "Los uniformados realizaron una línea de contención que generó algunas fricciones con los manifestantes, mismos que derivaron en hechos que han sido denunciados".

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Bloqueo de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Ermita de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Declaró que instruyó a las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos con el objetivo de que investiguen estos hechos. "Cualquier acción contraria a los protocolos de actuación será sancionada conforme a la normatividad vigente".

Por su parte, Cravioto lamentó lo ocurrido en Calzada de Tlalpan, a la altura de la estación Ermita de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México. "Ofrecemos nuestras disculpas", concluyó.

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#Importante | Sobre lo acontecido en la manifestación de un grupo integrado mayoritariamente por colectivos de personas buscadoras en #CalzadaDeTlalpan, he instruido a las Direcciones Generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos, para que, en el ámbito de sus atribuciones,… pic.twitter.com/F5u5bnoxBY — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 30, 2026

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