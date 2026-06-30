La Cámara de Diputados incrementó casi mil plazas en la actual Legislatura. Lo anterior, a pesar de que en el año 2019, cuando Morena obtuvo la mayoría legislativa, denunció exceso de burocracia.

A mediados de la 64 Legislatura, el entonces presidente del Comité de Administración de la Cámara Baja, Ignacio Mier, anunció la eliminación de casi 3 mil plazas legislativas, de distintas categorías, por considerar que no cumplían con su función y que eran parte de un engrosamiento del aparato gubernamental, “resultado del régimen de cuotas que le ha salido muy caro a los mexicanos”.

Fuente: Acuerdos del Comité de Administración

En aquel entonces, el grupo parlamentario de Morena acusó que la 63 Legislatura operó con un total de 6 mil 644 plazas que en su mayoría “parecían aviadores” y “eran poco productivos”.

Lee también "En Sinaloa, la violencia se ha convertido en un monstruo"; el mensaje de una niña que desde San Lázaro clama por la paz

La queja de la bancada guinda versó en que por las 6 mil 644 plazas de la 63 Legislatura se erogó por concepto de salarios y prestaciones un total de 3 mil 812 millones 799 mil 826 pesos, equivalente a 49.9% de su presupuesto en 2017, que ascendió a 7 mil 629 millones 432 mil 185 pesos.

A siete años de distancia, la 66 Legislatura olvidó lo anterior e incluso incrementó el personal. Actualmente, el número de plazas asciende a 7 mil 501, por las que se pagarán más de 5 mil millones de pesos, equivalente a 54% del presupuesto que se dio a la Cámara de Diputados para este año, que ascendió a 9 mil 602 millones 700 mil pesos.

[Publicidad]

La promesa guinda de reducir el número de plazas en San Lázaro ocurrió un año después de que Morena obtuvo su primera mayoría legislativa, tras la victoria histórica de Andrés Manuel López Obrador.

Lee también Morena desmiente lista de definición de género para Coordinaciones Estatales; acusa que buscan generar confusión

En aquel entonces, Mier Velazco, ahora coordinador de Morena en el Senado, dijo que eliminarían la “herencia de la 63 Legislatura” y que a partir del año 2019, la 64 Legislatura operaría con 4 mil 352 empleados.

[Publicidad]

“Reducimos casi 3 mil puestos de trabajo de la anterior Legislatura a esta (…) Habían concluido sus contratos, porque son homologados por honorarios, y se advirtió que ni en el trabajo en las comisiones ordinarias, ni en los órganos de gobierno, ni en los centros de estudio estaban favoreciendo el cumplimiento de la función, en otras palabras, parecerían aviadores”, agregó el legislador.

Asimismo, argumentó que la eliminación de estas plazas representaría un ahorro de 935 millones de pesos al año, es decir, 2 mil 805 millones de pesos durante toda la 64 Legis- latura: “Al disminuir todo esto, se reducen los gastos que están en los otros capítulos de insumos, recursos materiales, luz y mantenimientos, entre otros”.

Lee también Morena, en vías de ser declarado organización terrorista: Alito Moreno; denuncia presunto financiamiento al crimen organizado

[Publicidad]

Sin embargo, la promesa no fue cumplida. En 2020, la Cámara de Diputados reportó la existencia de 6 mil 511 trabajadores, es decir, 133 menos, por los cuales se destinaron 3 mil 902 millones 991 mil 537 pesos para pago de salarios y prestaciones.

Para la 65 Legislatura se superó el número de plazas otorgadas en 2017, con 6 mil 949 de base, confianza y honorarios, ocupando un presupuesto para la nómina de 4 mil 299 millones 147 mil 070 pesos.

Actualmente, en la 66 Legislatura, el capítulo de servicios personales de la Cámara de Diputados, reporta la existencia de 7 mil 501 plazas, que generan un cargo al erario de 5 mil 199 millones 23 mil 940 pesos, más de mil 400 millones de pesos más de lo que costaba el pago de la nómina por las plazas vigentes en 2017.

[Publicidad]

Lee también Sheinbaum desestima investigación del NYT sobre morenistas informantes de EU; cuestiona credibilidad de las fuentes

Cabe destacar que, de ese total, 3 mil 385 plazas corresponden a personal de base y de confianza, así como 3 mil 433 a personal de honorarios, es decir, que aproximadamente 45.7% de las y los trabajadores no cuentan con compensaciones, seguridad social, aportaciones para el retiro, seguro de vida, haberes de retiro o los estímulos de productividad que sí tiene el resto del personal.

En lo que respecta a los mandos medios, superiores y homólogos, también hubo un incremento importante: en 2022, durante la 65 Legislatura se registraron 578 plazas de alto nivel, quienes en su conjunto recibieron pagos por más de 890 millones de pesos.

[Publicidad]

Para la 66 Legislatura, en el año en curso se tienen contratadas 683 plazas de mandos medios, superiores y homólogos, es decir, 105 espacios más destinados a jefaturas.

Lee también Encuesta Tlaxcala: Ana Lilia Rivera encabeza interna de Morena

En su conjunto, estos trabajadores recibirán, al término de 2026, un total de 930 millones, 965 mil 833 pesos, por conceptos de sueldo base, primas por años de servicio, primas vacacionales, primas dominicales, gratificaciones de fin de año, compensaciones, aportaciones de seguridad social, aportaciones a fondos de vivienda, aportaciones al sistema para el retiro, aportaciones para seguros, indemnizaciones y “otras prestaciones sociales y económicas”.

[Publicidad]

En cuestión de dinero, el gasto por el pago de la nómina creció en 900 millones de pesos de la 65 a la 66 Legislatura, al pasar de 4 mil 299 millones a 5 mil 199 millones; en tanto, el incremento en el pago de la nómina de las 66 Legislatura, comparada con la 63, cuando se denunció exceso de personal y derroche de recursos, incrementó en mil 400 millones de pesos, pasando de 3 mil 812 millones (63) a 5 mil 199 millones (66).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.