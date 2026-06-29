La presidenta Claudia Sheinbaum criticó al periódico estadounidense New York Times por no revelar las fuentes de su nota “Funcionarios mexicanos se han convertido en informantes del gobierno de Trump”.

En conferencia de prensa, la mandataria desestimó la información publicada por el medio extranjero que aseguró que funcionarios morenistas estarían cooperando con el gobierno estadounidense en la investigación contra 10 funcionarios y exfuncionarios por presuntos nexos con el narcotráfico.

“Fíjense la nota, ¿cómo puede haber una nota así, en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo? Me dijeron, una fuente, quién sabe quién, qué hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos, esa es la nota, me dijeron que hay personas que están informando”, expresó.

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Añadió que su administración no tiene información de que funcionarios de Morena estén cooperando con el gobierno de Estados Unidos.

“Primero, no sabemos si es cierto porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para proporcionar información, de que además, entonces cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros ningún conocimiento”, dijo.

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Sheinbaum Pardo también se refirió a la carta enviada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, al periódico estadounidense para que señalar que no ha sido notificado por ninguna autoridad, de exista una investigación en su contra, como afirmó la nota.

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“El gobernador Durazo envió una carta y dijo que no era cierto, entonces, no tenemos nosotros ninguna información, y la verdad debería darse mayor contexto, porque ¿cómo que una fuente me dijo que 10 personas o no sé cuántas están informando?”, manifestó la Mandataria federal.

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