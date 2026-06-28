El senador Félix Salgado Macedonio publicó este domingo un video en el que dijo que no estará en la encuesta de Morena para al coordinador estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Guerrero, paso previo para obtener la candidatura del partido a la gubernatura del estado.

En su menaje, de poco menos de dos minutos, dijo que respeta las reglas de Morena, pero también expuso que la autodeterminación de un partido no puede estar por encima de la Constitución.

Señala que le dijeron que no estará en la encuesta.

“Y yo pregunté, ¿por qué?

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“Tú lo sabes, Felix. Tu eres el papá (de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado) y aquí está prohibido el nepotismo.

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“Bueno, está bien. Son las reglas de Morena y se respetan”, relató Salgado Macedonio.

Y agregó: “La autodeterminación de los partidos políticos es correcta, pero una autodeterminación de un partido no puede estar por encima de la Constitución. La autodeterminación de un partido se sujeta a la Constitución. No pueden estar por encima de la Constitución ningún partido, ningún estatuto, ningún lineamiento, y lo he reiterado. Me asiste la razón y me asiste la Constitución, artículo 35 y el 39 constitucional”, expuso.

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Posteriormente cuestiona dónde queda el poder del pueblo.

“Y el pueblo, ¿dónde queda? El pueblo es el que manda y decide, de acuerdo a la Constitución”

Finalmente, Salgado Macedonio acepta el lineamiento de Morena.

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“Yo soy de Morena, estoy con Morena, quiero mucho a Morena, amo a Morena. Aquí estoy y no me muevo de Morena”, aseguró.

dmrr