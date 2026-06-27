Culiacán, Sin. - En el fraccionamiento Molino de las Flores, elementos del Ejército y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado lograron detener a tres personas con armas automáticas, entre ellas un menor de edad, a los que les aseguraron cargadores, cartuchos útiles y chalecos tácticos.

Los elementos militares durante un patrullaje por la zona sur de Culiacán detectaron a una camioneta conducida por un joven, la cual respondía a un reporte de estar asociada, presuntamente, a hechos delictivos recientes, por lo que solicitaron respaldo.

El personal del Ejército y del Grupo de Operaciones Especiales conjuntó esfuerzos para encontrar dicha unidad, por lo que en su desplazamiento, percibieron que el conductor de una motocicleta portaba una mochila y se le podía apreciar a la distancia que llevaba un arma automática.

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Aseguraron un fusil M&P, un fusil M4, otro AVSK, calibre 7.62X39 mm, nueve cargadores abastecidos, 270 cartuchos útiles para estas armas, dos chalecos tácticos, con placas balísticas y una motocicleta. | Foto: Especial.

Al marcarle el alto, este emprendió la huida y calles adelante bajó de la motocicleta y corrió para introducirse a una casa, por lo que, al ser alcanzado y al revisar la zona, se encontró a otras dos personas del sexo masculino, uno de ellos con mochilas con armas, cargadores, cartuchos y portaba chalecos tácticos.

Los elementos federales y estatales que participaron en el operativo les aseguraron un fusil M&P, un fusil M4, otro AVSK, calibre 7.62X39 mm, nueve cargadores abastecidos, 270 cartuchos útiles para estas armas, dos chalecos tácticos, con placas balísticas y una motocicleta, sin reporte de robo.

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JACL/cr