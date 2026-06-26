Culiacán. - En el municipio de Escuinapa se mantienen operativos de vigilancia por fuerzas federales para evitar posibles brotes de violencia tras la captura de Misael “N” “El Güero Pin”, jefe de una de las células delictivas del sur del estado, en cuyas acciones fueron bloqueadas la carretera federal 15 y la autopista Mazatlán-Tepic.

Las acciones desplegadas por el Ejército, la Guardia Nacional, Marina y la Policía Estatal para contener a los grupos delictivos, permitió las detenciones del Misael “N” y de Hilario Martínez Gómez, exjefe de la policía municipal que formaba parte del grupo de seguridad del “Güero Pin”.

En un comunicado emitido por la noche del jueves pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó que tras el incendio de un vehículo en el kilómetro 198 de la carretera libre, en el tramo Mazatlán-Escuinapa, se concluyeron las labores de la remoción de la unidad, por lo que la vialidad se volvió abrir a la circulación.

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Personal de la Guardia Nacional y del Ejército mantienen continuos patrullajes en las zonas de mayor confluencia y entradas y salidas de los municipios sureños de Escuinapa y El Rosario para inhibir posibles brotes de violencia.

Víctor Diaz Simental, presidente municipal de Escuinapa, explicó que durante las acciones desplegadas por las fuerzas federales y estatales se recomendó a la población, sobre todo de la sindicatura de Isla del Bosque, evitar salir de sus hogares ante las confrontaciones que se registraron.

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Señaló que con la vigilancia que se reforzó después de los acontecimientos, se espera que la tranquilidad vuelva a este municipio, donde la población desea continuar con sus labores en condiciones más favorables.

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